Lê Phương bị chê béo sau sinh, ông xã Trung Kiên nói cực ngọt 'chê em chứ đừng chê vợ em'

Trong cuộc trò chuyện của mình, Lê Phương đề cập nhiều đến chuyện tăng cân. Vóc dáng mũm mĩm của bà mẹ bỉm sữa cũng nhận về không ít bình luận chọc ghẹo của mọi người.

Sau 2 tháng sinh con gái, diễn viên Lê Phương vẫn đang trong thời gian ở cữ, nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe . Mới đây, mỹ nhân phim Gạo nếp gạo tẻ vừa livestream chia sẻ về cuộc sống sau sinh. Đặc biệt, ca sĩ Trung Kiên cũng xuất hiện bên cạnh vợ.

Lê Phương chia sẻ: "Nói thật nha, Phương không hề tự tin một chút nào. Nhưng giờ Phương chấp nhận hết, xuất hiện với một hình ảnh rất là xa lạ với mọi người. Nhưng mà cũng được bù lại bằng những niềm vui khác. Làm mẹ thì phải chấp nhận thôi”.

Lê Phương thú nhận: "Tại vì Phương đang nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn uống thoải mái, không kiêng gì hết. Hôm nay mạnh dạn lắm mới dám livestream đó".

Trung Kiên lập tức động viên vợ: "Mập nhưng mà hổng có xấu đi, mập nhưng xinh ra nhiều lắm". Đặc biệt, khi thấy vợ bị dân mạng chê "sao béo quá", nam ca sĩ khéo léo nhắc nhở: "Trời ơi, nặng lời dữ vậy. Mọi người ơi, vợ em hiện tại đang kỵ những từ béo, mập, tròn, múp... Chị chê em, em chịu chứ đừng chê vợ em". Nhiều người hết lời khen ngợi Trung Kiên quá tâm lý, biết thông cảm cho nỗi khổ của vợ sau sinh.

Nữ diễn viên cưng nựng ông xã khi đang trò chuyện với mọi người - Ảnh: Cắt từ clip

Được chồng an ủi, Lê Phương vô cùng hạnh phúc. Cô còn tiết lộ thêm: "Được cái là từ chồng tới mẹ chồng, mẹ mình nữa, mọi người trong nhà ai cũng nói mình không phải lo gì hết, ăn thoải mái đi, ăn để có sữa cho con. Mọi người ép ăn, không cho mình giảm cân, không cho mình chút động lực nào để giảm cân hết. Lúc nào cũng nói mập dễ thương, mập đẹp, mập sang, mập và mập... Nói chung không hối thúc mình trở lại công việc, vỗ béo mình, kêu mình ở nhà ăn ngủ và nuôi con. Nhưng mình rất muốn đi làm, quay phim trở lại.

Không biết giờ ai dám mời mình đóng phim nữa trời. Nói thì nói vui với mọi người thôi chứ làm mẹ hạnh phúc lắm, chỉ mong con khỏe thôi”.

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên sau 2 năm chung sống - Ảnh: FB

Qua cuộc trò chuyện này, có thể thấy vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên đang có cuộc sống vô cùng viên mãn, hạnh phúc.