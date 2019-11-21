Lê Phương khoe con gái cười duyên khi ngủ, dân mạng thốt lên 'hoa hậu tương lai đây chứ đâu'

Hậu trường 21/11/2019 17:28

Sau hơn 2 tháng chào đời, con gái của diễn viên Lê Phương - Trung Kiên chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ vì quá xinh xắn.

Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, diễn viên Lê Phương không che giấu mà thoải mái khoe diện mạo "tiểu công chúa" trên trang cá nhân. Thậm chí tần suất khoe con của bà mẹ bỉm sữa còn khá thường xuyên. Gương mặt kháu khỉnh của bé Bông đã "đốn tim" hàng nghìn người hâm mộ.

dien vien le phuong va con gai
Gần 3 tháng tuổi, con gái Lê Phương lớn phổng phao - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương lại tiếp tục làm "tan chảy" trái tim cư dân mạng khi khoe bức ảnh với biểu cảm cực ngộ nghĩnh của con gái cưng.

dien vien le phuong va con gai 1
Biểu cảm đáng yêu hết nấc của cô bé khi ngủ gây 'bão' mạng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, con gái Lê Phương đã nhận được vô số lời ngợi khen từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp của ba mẹ vì quá dễ thương. Diễn viên Ngân Khánh, Tú Vi, Sơn Ca, Hoài Tân... không khỏi tấm tắc trước vẻ thanh tú của cô bé.

Dân mạng trầm trồ: "Cái mặt nét nào ra nét đó, giống cả ba lẫn mẹ", "Hoa hậu tương lai đây chứ đâu, xinh quá"; "Mẹ Phương khéo đẻ quá"; "Đẹp gái giống mẹ Phương nhưng nụ cười là của ba Kiên nhé"; "Giống như thiên thần vậy đó. Nhìn thấy cưng quá đi, bản sao y chang bản chính".

dien vien le phuong va con gai 2
Tổ ấm của Lê Phương và Trung Kiên làm bao người ngưỡng mộ - Ảnh: FB
dien vien le phuong va con gai 3
Con trai Lê Phương sở hữu diện mạo như 'soái ca' - Ảnh: FB

Bé Bông là "trái ngọt" đầu tiên cho cuộc hôn nhân giữa Lê Phương và Trung Kiên sau 2 năm gắn bó. Trước đó, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Hậu ly hôn, cô được quyền nuôi con trai Cà Pháo. Hiện cậu bé đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh.

Vẫn 'ú nu' sau sinh, Lê Phương ám ảnh đến mức mơ thấy mình thon gọn như thời son rỗi

Vẫn 'ú nu' sau sinh, Lê Phương ám ảnh đến mức mơ thấy mình thon gọn như thời son rỗi

Dòng tâm sự của diễn viên Lê Phương sau 2 tháng "vượt cạn" về vấn đề cân nặng nhận được sự đồng cảm của hội các bà mẹ bỉm sữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên con gái Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 57 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026