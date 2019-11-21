Lê Phương khoe con gái cười duyên khi ngủ, dân mạng thốt lên 'hoa hậu tương lai đây chứ đâu'

Sau hơn 2 tháng chào đời, con gái của diễn viên Lê Phương - Trung Kiên chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ vì quá xinh xắn.

Khác với nhiều bà mẹ nổi tiếng của showbiz Việt, diễn viên Lê Phương không che giấu mà thoải mái khoe diện mạo "tiểu công chúa" trên trang cá nhân. Thậm chí tần suất khoe con của bà mẹ bỉm sữa còn khá thường xuyên. Gương mặt kháu khỉnh của bé Bông đã "đốn tim" hàng nghìn người hâm mộ.

Gần 3 tháng tuổi, con gái Lê Phương lớn phổng phao - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương lại tiếp tục làm "tan chảy" trái tim cư dân mạng khi khoe bức ảnh với biểu cảm cực ngộ nghĩnh của con gái cưng.

Biểu cảm đáng yêu hết nấc của cô bé khi ngủ gây 'bão' mạng - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, con gái Lê Phương đã nhận được vô số lời ngợi khen từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp của ba mẹ vì quá dễ thương. Diễn viên Ngân Khánh, Tú Vi, Sơn Ca, Hoài Tân... không khỏi tấm tắc trước vẻ thanh tú của cô bé.

Dân mạng trầm trồ: "Cái mặt nét nào ra nét đó, giống cả ba lẫn mẹ", "Hoa hậu tương lai đây chứ đâu, xinh quá"; "Mẹ Phương khéo đẻ quá"; "Đẹp gái giống mẹ Phương nhưng nụ cười là của ba Kiên nhé"; "Giống như thiên thần vậy đó. Nhìn thấy cưng quá đi, bản sao y chang bản chính".

Tổ ấm của Lê Phương và Trung Kiên làm bao người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Con trai Lê Phương sở hữu diện mạo như 'soái ca' - Ảnh: FB

Bé Bông là "trái ngọt" đầu tiên cho cuộc hôn nhân giữa Lê Phương và Trung Kiên sau 2 năm gắn bó. Trước đó, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Quách Ngọc Ngoan. Hậu ly hôn, cô được quyền nuôi con trai Cà Pháo. Hiện cậu bé đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh.

Vẫn 'ú nu' sau sinh, Lê Phương ám ảnh đến mức mơ thấy mình thon gọn như thời son rỗi Dòng tâm sự của diễn viên Lê Phương sau 2 tháng "vượt cạn" về vấn đề cân nặng nhận được sự đồng cảm của hội các bà mẹ bỉm sữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-phuong-khoe-con-gai-cuoi-duyen-khi-ngu-dan-mang-thot-len-hoa-hau-tuong-lai-day-chu-dau-344770.html