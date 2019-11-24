Ít được gần mẹ từ khi có em, con trai Lê Phương tâm sự khiến mẹ xúc động nghẹn ngào

Hậu trường 24/11/2019 16:38

Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng bé Cà Pháo - con trai riêng của diễn viên Lê Phương đã suy nghĩ rất chín chắn, không ganh tỵ với em gái mới chào đời.

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017 trong sự chúc phúc của bạn bè và người hâm mộ cả nước. Từ khi tái hôn, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" sống ngập tràn trong hạnh phúc, được chồng trẻ yêu thương chiều chuộng. Không chỉ vậy, ca sĩ Trung Kiên hết lòng yêu thương và dạy dỗ con trai riêng của vợ. Vì vậy mà bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời, còn gọi anh tiếng ba thiêng liêng.

Cuối tháng 8 vừa qua, cặp đôi hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời. Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ thay đổi không ít. Cặp đôi tập trung nhiều thời gian và tâm huyết chăm sóc con gái cưng. Về phía Cà Pháo, từ ngày có em cậu nhóc cũng trưởng thành hơn. Con trai Lê Phương rất hiểu chuyện, biết thông cảm dù ba mẹ san sẻ tình cảm và thời gian cho em gái.

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Cuộc sống ngập tràn màu hồng của Lê Phương sau khi tái hôn - Ảnh: FB
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Mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Kiên và con riêng của vợ gây xúc động - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh cực tình cảm của hai con kèm dòng tâm sự viết về con trai đầu lòng. Dù mới 7 tuổi nhưng cậu bé đã ra dáng anh cả và biết thông cảm cho mẹ dù không thể bên cạnh thường xuyên.

Lê Phương xúc động kể lại: "Mẹ... Con cho Mẹ sinh em là đúng luôn! (Vui lắm luôn mà làm bộ hỏi): Tại sao?

Em dễ thương quá mà! Dù Mẹ hông có bên mình chút chút thôi nhưng cũng hông sao, vì em mà!.

Ps: Chắc em Bông nghe được nên thả tim cho anh Hai Pháo nè!".

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Hiện Cà Pháo đang sống tại Trà Vinh cùng ông bà ngoại...
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... cậu bé thường xuyên lên Sài Gòn thăm em gái và mẹ - Ảnh: FB

Bài viết của bà mẹ hai con nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người khen ngợi sự dễ thương của bé Cà Pháo, chúc mừng Lê Phương khéo sinh con ngoan và hiểu chuyện.

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Sau hơn 2 tháng chào đời, con gái của diễn viên Lê Phương - Trung Kiên chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ vì quá xinh xắn.

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