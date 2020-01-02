Khoe ảnh chồng trẻ bế con gái, Lê Phương thú nhận bị 'trúng lời nguyền' ngay đầu năm

Diễn viên Lê Phương khiến cư dân mạng phấn khích khi thừa nhận mình "đẻ thuê" vì con gái giống ông xã Trung Kiên như hai giọt nước.
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Diễn viên Lê Phương đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân tràn ngập màu hồng bên ông xã Trung Kiên. Sau khi hạ sinh con gái, tổ ấm của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" càng thêm viên mãn. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc lên trang cá nhân làm người hâm mộ vui lây. Từng khá kín tiếng nhưng sau khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, Lê Phương đã thay đổi khá nhiều, sống cởi mở hơn.
Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi khoe ảnh chồng con lên trang cá nhân chào năm mới 2020. Trong ảnh, chồng Lê Phương cười hạnh phúc bế "tiểu công chúa" trên tay. Mới hơn 4 tháng tuổi, bé Bông làm dân mạng "tan chảy" bởi nụ cười duyên, làn da trắng và đôi mắt to tròn đáng yêu.
Nữ diễn viên còn chia sẻ kèm dòng trạng thái hài hước: "Ôi hoàng tử và em gái. Đừng tha thứ cho người mẹ bị trúng lời nguyền giàu ba họ này. Chính là mẹ đã đẻ thuê đó. Mẹ chấp nhận lấy hậu quả này. Xin đừng làm mọi chuyện tồi hơn”.
Dòng chia sẻ của bà mẹ bỉm sữa khiến người hâm mộ bật cười thích thú. Dưới phần bình luận, nhiều người còn chọc Lê Phương "đẻ thuê" khi con gái càng lớn càng giống ba.