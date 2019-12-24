Lê Phương hạnh phúc với 'món quà Noel' vô giá của ông xã Trung Kiên

Sau 2 năm kết hôn, diễn viên Lê Phương đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa khoe ảnh con gái cười đáng yêu mừng Giáng sinh. Nữ diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" còn cảm ơn ông xã Trung Kiên vì đã mang đến cho cô một mùa Noel ấm áp với "món quà vô giá".

Con gái chính là món quà lớn nhất mà Lê Phương nhận được từ ông xã Trung Kiên - Ảnh: FB



Nữ diễn viên có một mùa Noel ấm áp bên gia đình và hội bạn thân - Ảnh: FB

Lê Phương viết: "Năm trước giờ này, mẹ đang hạnh phúc trong vòng tay gia đình và đồng nghiệp khi tham dự LHPTHTQ38. Đặc biệt là lúc đó, mẹ biết mình đã có con. Năm nay, "ông già Noel" Phạm Trung Kiên đã mang con đến cho mẹ - một món quà vô giá!

Được làm mẹ là hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ dù họ có như thế nào. Cảm ơn hai con đã làm con của mẹ! Giáng sinh năm nay vì thế mà thật an lành... Chúc cả nhà mùa Giáng sinh ấm áp nhé!".

Trung Kiên phụ Lê Phương chăm sóc con gái mỗi ngày - Ảnh: FB

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào giữa năm 2017. Sau 2 năm "về chung nhà", cặp đôi đang có cuộc sống tràn ngập hạnh phúc. Cuối tháng 8 vừa qua, vợ chồng nghệ sĩ hân hoan chào đón con chung đầu tiên ra đời khỏe mạnh.

Cuộc sống viên mãn của nữ diễn viên bên chồng và 2 con - Ảnh: FB

Hiện tại, Lê Phương vẫn đang ở nhà chăm con và tập luyện để lấy lại vóc dáng sau sinh. Trung Kiên luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của vợ. Không chỉ vậy, nam ca sĩ còn đối xử với con trai riêng của vợ như ruột thịt, hết lòng yêu thương và giúp Lê Phương chăm lo cho bé Cà Pháo.

Liên tục bị chê xấu, Lê Phương đăng bài đáp trả, ông xã vào bình luận 1 câu khiến antifan 'cứng họng' Thường xuyên nhận về những lời chê bai nhan sắc vì tăng cân sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương đã chính thức lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-phuong-hanh-phuc-voi-mon-qua-noel-vo-gia-cua-ong-xa-trung-kien-347229.html