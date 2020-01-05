Sau nhiều lần bị chê mập ú, Lê Phương mừng hết lớn vì được khen 'ốm rồi, quá đẹp luôn'

Hậu trường 05/01/2020 11:10

Việc chưa thể lấy lại vóc dáng thon gọn sau sinh khiến diễn viên Lê Phương từng đối mặt với vô số những lời chê bai của cộng đồng mạng.

Cuối tháng 8/2019, diễn viên Lê Phương hạ sinh con gái cho ông xã Trung Kiên. Trong thời gian ở cữ, cô liên tục nhận về những lời chê bai về cân nặng và vóc dáng. Dù được gia đình và chồng động viên, nhưng những lời bàn tán về ngoại hình khiến bà mẹ hai con không ít lần bị tổn thương.

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Khi mang thai và sinh con thứ 2, ngoại hình cô thay đổi khá nhiều - Ảnh: FB
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Dù cố tình né tránh mọi người mỗi khi ra ngoài nhưng Lê Phương vẫn bị chê bai về cân nặng - Ảnh: FB

Sau nhiều lần bị chê bai, mới đây mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" vui mừng khi được khen ngợi về nhan sắc. Đăng tải bức ảnh cho "tiểu công chúa" bú bình, bà mẹ bỉm sữa gây bất ngờ bởi vóc dáng ngày càng thon gọn, gương mặt không còn phúng phính như trước.

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Giảm được 10kg, bà mẹ bỉm sữa đã thon gọn hơn rất nhiều - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người dành nhiều lời ngợi khen và động viên tinh thần Lê Phương, giúp cô có thêm động lực giảm cân và sớm trở lại với công việc.

Đặc biệt, một dân mạng khen: "Chị Phương nay ốm rồi nha, quá đẹp luôn á, mẹ bỉm xinh hết phần thiên hạ". Không giấu được sự phấn khởi khi đọc bình luận này, Lê Phương hào hứng chia sẻ: “Phương cảm ơn nè! Hôm qua đi mua đồ cô chủ nhận ra nói luôn: ‘Em đeo khẩu trang tới mắt chị cũng nhận ra em, coi phim em quá trời luôn mà! Mới sinh xong mà gọn quá trời luôn hen!’”.

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Lê Phương vui mừng vì được mọi người ngợi khen - Ảnh: FB

Trước đó, bà xã Trung Kiên hào hứng tiết lộ thành tích đã giảm 10kg khi con gái được 4 tháng tuổi. Thời điểm mang thai và sinh con thứ 2, cô chạm mốc 80kg. Hiện nữ diễn viên vẫn đang nỗ lực lấy lại vóc dáng qua quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, kết hợp tập luyện và ăn uống hợp lý.

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Diễn viên Lê Phương khiến cư dân mạng phấn khích khi thừa nhận mình "đẻ thuê" vì con gái giống ông xã Trung Kiên như hai giọt nước.

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