Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương khoe nhan sắc 'tươi như hoa' sau khi giảm cân thành công

Diễn viên Lê Phương khoe nhan sắc tươi trẻ, gương mặt thon gọn, thanh thoát bất ngờ sau sinh và được mọi người ngợi khen hết lời.
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Sau 2 năm "về chung nhà", tháng 8/2019, diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời. Trong thời gian mang thai và sau sinh, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" tăng cân nhiều, vượt ngưỡng 80kg. Điều này khiến Lê Phương gặp nhiều áp lực trong việc giảm cân.
Trong suốt thời gian ở cữ, bà mẹ bỉm sữa nhận không ít lời chê bai nhan sắc của cộng đồng mạng. Dù được chồng và gia đình động viên nhưng diễn viên Lê Phương vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nhận xét khiếm nhã.
Sau nhiều tháng nỗ lực giảm cân, Lê Phương đã thu về "trái ngọt". Trên trang cá nhân, bà xã Trung Kiên thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh bên con gái cưng và chú thích: "Dọn nhà chuẩn bị về quê ăn Tết! Mẹ bỉm sữa cũng phải "bén" nha các Mom!".
Trong ảnh, Lê Phương nở nụ cười tươi ôm bé Bông vào lòng. Cô được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp. Nhiều người nhận xét nữ diễn viên đã giảm cân thành công. Gương mặt của cô không còn mũm mĩm như trước mà đã thon gọn hơn rất nhiều.
Dưới bài viết, diễn viên Kha Ly, Phương Hằng, Dương Cẩm Lynh... trầm trồ: "Mẹ bỉm hôm nay nhon rồi nè, về ăn Tết vui vẻ nha cưng"; "Nay mẹ bỉm xinh xuất sắc rồi nha... tóc mới trẻ quá luôn nà". Bên cạnh đó, dân mạng cũng dành nhiều lời khen "có cánh" cho Lê Phương.