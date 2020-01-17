Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương khoe nhan sắc 'tươi như hoa' sau khi giảm cân thành công

Sau 2 năm "về chung nhà", tháng 8/2019, diễn viên Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên hạnh phúc chào đón con chung đầu tiên ra đời. Trong thời gian mang thai và sau sinh, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" tăng cân nhiều, vượt ngưỡng 80kg. Điều này khiến Lê Phương gặp nhiều áp lực trong việc giảm cân.

Trong suốt thời gian ở cữ, bà mẹ bỉm sữa nhận không ít lời chê bai nhan sắc của cộng đồng mạng. Dù được chồng và gia đình động viên nhưng diễn viên Lê Phương vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nhận xét khiếm nhã.