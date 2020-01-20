Ai còn chê Lê Phương kém sắc sau sinh thì phải xem ngay loạt ảnh này, mẹ bỉm sữa hai con mà xinh đẹp như thiếu nữ

Hậu trường 20/01/2020 12:28

Sau những lần bị chê bai nhan sắc, nữ diễn viên Lê Phương khiến nhiều người bất ngờ trước hình ảnh xinh đẹp “hack tuổi” của mình trên trang cá nhân.

Trong quá trình mang thai con thứ 2, nữ diễn viên Lê Phương tăng hơn 20kg và chưa thể lấy lại ngay vóc dáng sau sinh. Chính vì vậy, cô liên tục nhận về hàng loạt lời chê bai nhan sắc từ khán giả khiến nữ diễn viên cảm thấy bị tổn thương.

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Lê Phương bị chê kém sắc sau sinh - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình cũng như người hâm mộ, Lê Phương đã nỗ lực giảm cân không ngừng và ngày càng xinh đẹp hơn.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Lê Phương hào hứng khoe thành tích giảm cân qua loạt ảnh “tự sướng” mới trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chính thức nghỉ Tết! Rảnh rồi, mập vài bữa cho vui nà, xong lấy lại vóc dáng mấy hồi ha các Mom!”.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

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Nhan sắc trẻ trung như thiếu nữ của bà mẹ 2 con - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên gây bất ngờ với gương mặt thon gọn và trẻ trung như thiếu nữ. Theo đó, Lê Phương cho biết cô chỉ “mập cho vui” và sẽ sớm lấy lại vóc dáng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cô không quên nhắn nhủ đến chị em: “Phụ nữ mình hãy yêu thương chăm sóc bản thân, luôn lạc quan và yêu đời nhé!”.

Cuối bài đăng, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” gửi lời chúc năm mới đến mọi người: “Chúc các Mom luôn hạnh phúc với thiên chức tuyệt vời của chúng ta! Chúc nhà nhà hạnh phúc bình an, chúc người người vạn điều như ý nhé!”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trong phần bình luận, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Lê Phương: “Ngon lành rồi”, “Xinh quá trời ơi”, “Tóc này nhìn trẻ đẹp quá em”, “Xinh trẻ lắm mẹ Bông ạ”, “Em đã trở lại và lợi hại gấp nghìn lần xưa”, “Bí quyết nào lấy lại vóc dáng nhanh vậy chị”…

Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương khoe nhan sắc 'tươi như hoa' sau khi giảm cân thành công

Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương khoe nhan sắc 'tươi như hoa' sau khi giảm cân thành công

Diễn viên Lê Phương khoe nhan sắc tươi trẻ, gương mặt thon gọn, thanh thoát bất ngờ sau sinh và được mọi người ngợi khen hết lời.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên sao Việt sau sinh

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