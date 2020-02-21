Bà ngoại qua đời, Phương Mỹ Chi gây xúc động với dòng chia sẻ: ‘Lòng con hiện giờ trống rỗng, chỉ thấy mất mát rất lớn’

Hậu trường 21/02/2020 10:58

Bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi sau khi biết tin bà ngoại cô vừa qua đời.

Tối 20/2, nhiều người xót xa trước thông tin bà ngoại nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa qua đời. Trước nỗi mất mát quá lớn này, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” vô cùng đau lòng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ dòng trạng thái nghẹn ngào: “Ngoại ơi, lòng con hiện giờ trống rỗng, chỉ thấy mất mát rất lớn và buồn rất nhiều. Con có rất nhiều điều muốn nói, muốn viết nhưng mọi điều con muốn dù dài hay ngắn cũng chỉ gói gọn 5 chữ: Con thương ngoại rất nhiều”.

ca si phuong my chi 1
Phương Mỹ Chi đau lòng trước sự ra đi của bà ngoại - Ảnh: FB

Phương Mỹ Chi tâm sự rằng bà ngoại là người thương cô nhất, luôn bênh vực nữ ca sĩ mỗi khi cô bị ba mẹ đánh: “Ngoại dành hết những gì ngon nhất, đẹp nhất cho con”.

ca si phuong my chi 2
Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên đăng ảnh bên ông bà - Ảnh: FB
ca si phuong my chi 3

Có thể thấy, cô rất gắn bó và dành nhiều tình thương cho ông bà - Ảnh: FB

Cuối bài viết, “Cô bé dân ca” mong bà ngoại được ra đi thanh thản. Bản thân Phương Mỹ Chi cũng hứa sẽ sớm vực dậy bản thân để ngoại được yên lòng nơi chín suối: “Con biết ngoại sẽ luôn nhìn thấy con, chỉ tiếc là con cảm nhận được chứ không thấy và chạm vào ngoại. Con thương ngoại lắm”.

ca si phuong my chi 4

Một số bình luận an ủi, động viên Phương Mỹ Chi từ cư dân mạng – Ảnh: FB

Trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng gửi lời chia buồn đến gia đình Phương Mỹ Chi và mong nữ ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau này: “Cố gắng lên em nha và cầu mong ngoại của em ra đi thanh thản, luôn dõi theo em”, “Chia buồn cùng bé Chi, mong em sớm vượt qua nỗi đau mất mát”, “Cô đọc những lời con tâm sự với ngoại cô thấy thương con nhiều lắm”, “Mạnh mẽ lên nhé em”…

Sau ồn ào bất hòa với ba nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi ẩn ý: 'Thế giới không còn 1 màu hồng'

Sau ồn ào bất hòa với ba nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi ẩn ý: 'Thế giới không còn 1 màu hồng'

Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến dư luận dấy lên đồn đoán về chuyện bất hòa với ba nuôi Quang Lê.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Mỹ Chi bà ngoại Phương Mỹ Chi người thân sao Việt qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 39 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 9 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026