Bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi sau khi biết tin bà ngoại cô vừa qua đời.

Tối 20/2, nhiều người xót xa trước thông tin bà ngoại nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa qua đời. Trước nỗi mất mát quá lớn này, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” vô cùng đau lòng.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ dòng trạng thái nghẹn ngào: “Ngoại ơi, lòng con hiện giờ trống rỗng, chỉ thấy mất mát rất lớn và buồn rất nhiều. Con có rất nhiều điều muốn nói, muốn viết nhưng mọi điều con muốn dù dài hay ngắn cũng chỉ gói gọn 5 chữ: Con thương ngoại rất nhiều”.

Phương Mỹ Chi đau lòng trước sự ra đi của bà ngoại - Ảnh: FB

Phương Mỹ Chi tâm sự rằng bà ngoại là người thương cô nhất, luôn bênh vực nữ ca sĩ mỗi khi cô bị ba mẹ đánh: “Ngoại dành hết những gì ngon nhất, đẹp nhất cho con”.

Trên mạng xã hội, Phương Mỹ Chi cũng thường xuyên đăng ảnh bên ông bà - Ảnh: FB

Có thể thấy, cô rất gắn bó và dành nhiều tình thương cho ông bà - Ảnh: FB

Cuối bài viết, “Cô bé dân ca” mong bà ngoại được ra đi thanh thản. Bản thân Phương Mỹ Chi cũng hứa sẽ sớm vực dậy bản thân để ngoại được yên lòng nơi chín suối: “Con biết ngoại sẽ luôn nhìn thấy con, chỉ tiếc là con cảm nhận được chứ không thấy và chạm vào ngoại. Con thương ngoại lắm”.

Một số bình luận an ủi, động viên Phương Mỹ Chi từ cư dân mạng – Ảnh: FB

Trong phần bình luận, nhiều cư dân mạng gửi lời chia buồn đến gia đình Phương Mỹ Chi và mong nữ ca sĩ sớm vượt qua nỗi đau này: “Cố gắng lên em nha và cầu mong ngoại của em ra đi thanh thản, luôn dõi theo em”, “Chia buồn cùng bé Chi, mong em sớm vượt qua nỗi đau mất mát”, “Cô đọc những lời con tâm sự với ngoại cô thấy thương con nhiều lắm”, “Mạnh mẽ lên nhé em”…

Sau ồn ào bất hòa với ba nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi ẩn ý: 'Thế giới không còn 1 màu hồng' Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến dư luận dấy lên đồn đoán về chuyện bất hòa với ba nuôi Quang Lê.

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