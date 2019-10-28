Phương Mỹ Chi khen ngợi Chấn Quốc sau cú sốc hụt giải quán quân

Không chỉ động viên, ca sĩ Phương Mỹ Chi còn dành lời khen "có cánh" cho Chấn Quốc về tài năng và thái độ lễ phép.

Sự cố đọc nhầm tên quán quân của MC Nguyên Khang ở đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2019 khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua. Sự nhầm lẫn này khiến bé Chấn Quốc òa khóc nức nở vì hụt hẫng. Chứng kiến cảnh tượng này, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích chương trình và MC Nguyên Khang. Thậm chí, phát ngôn mới đây của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương về sự cố cũng gây tranh cãi.

MC Nguyên Khang xin lỗi Chấn Quốc sau sự cố - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận vẫn đang xôn xao bàn tán, ca sĩ Phương Mỹ Chi vừa đăng tải dòng chia sẻ động viên Chấn Quốc. Á quân The Voice Kids 2013 hết lời khen ngợi đàn em về tài năng và thái độ khiêm nhường, lễ phép.

Phương Mỹ Chi động viên đàn em - Ảnh: Instagram

Phương Mỹ Chi viết: "Nhớ một kỷ niệm với Chấn Quốc, lúc vừa gặp chị là khoanh tay sát nách cúi 90 độ chào luôn. Mình nhìn mà mình hết hồn, sao mà dễ thương và lễ phép quá, ai nói gì cũng 'dạ'. Hôm qua xem phần công bố kết quả, xem cảm xúc của em và chị Hương Giang từ vui mừng đến hụt hẫng thì chị xém khóc luôn.

Không sao đâu em, cố gắng lên nhé. Em cũng hơn chị rồi đó, em được giải nhất còn chị có Á quân thôi. Chị cũng đâu có buồn gì đâu nè, nói chung các em đã làm hết sức, không có gì buồn và hối tiếc cả”.

Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành cả về ngoại hình và chất giọng - Ảnh: Internet

Động thái của "cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi được mọi người khen ngợi hết lời. Đồng thời, dân mạng cũng gửi lời động viên học trò đội Hương Giang và Dương Cầm sớm phấn chấn tinh thần.

Chấn Quốc: ‘Con thông cảm cho chú Nguyên Khang khi đọc sai tên' “Việc chú Khang gọi tên sai kết quả, thật sự con rất thông cảm với chú. Không có việc gì là hoàn hảo cả, con vẫn rất yêu mến chú”, Chấn Quốc chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-my-chi-khen-ngoi-chan-quoc-sau-cu-soc-hut-giai-quan-quan-342492.html