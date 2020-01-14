Giữa tin đồn mâu thuẫn với Phương Mỹ Chi, Quang Lê gây chú ý khi làm điều này cho con gái nuôi

Hậu trường 14/01/2020 16:09

Sau khi kết thúc hợp đồng với Quang Lê Entertainment, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi và ba nuôi Quang Lê vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Tối qua (13/1), ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi mới với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc kèm dòng trạng thái: “Mừng cô gái tuổi 17 bẻ gãy... à mà thôi”.

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Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi diện đầm hồng ngọt ngào, để tóc xoăn bồng bềnh cực xinh xắn. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ và ba nuôi Quang Lê. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp chứ không hề mâu thuẫn như tin đồn.

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Cô bé dân ca năm nào nay đã là thiếu nữ xinh đẹp - Ảnh: FB
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Phương Mỹ Chi chụp ảnh cùng ba mẹ và chị gái - Ảnh: FB
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Nam ca sĩ Quang Lê cũng có mặt tại bữa tiệc để chúc mừng con gái nuôi – Ảnh: FB

Sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty Quang Lê Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng, cả hai vướng nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt”.

Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phủ nhận việc mâu thuẫn với ba nuôi và cho biết sẵn sàng hỗ trợ công ty cũ nếu Quang Lê yêu cầu. Trong khi đó, Quang Lê cũng lên tiếng về mối quan hệ với con gái nuôi trên trang cá nhân: “Đừng chia rẽ cha con tui nha! Hai cha con vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày, không gì chia rẽ tình cha con chúng tôi”.

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Dù rời công ty ba nuôi nhưng Phương Mỹ Chi và Quang Lê vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Phương Mỹ Chi, cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ: “Cô chúc con sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp, học giỏi, hát hay nhiều”, “Chúc bé sinh nhật vui vẻ thành công và luôn được mọi người yêu mến”, “Chúc chị ngày càng xinh đẹp, học giỏi, hát hay”, “Chúc Bảy tuổi mới thành công mới”…

Quyết định rời công ty ba nuôi Quang Lê sau 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi tiết lộ lý do

Quyết định rời công ty ba nuôi Quang Lê sau 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi tiết lộ lý do

Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi bất ngờ đưa ra thông cáo báo chí về việc rời công ty của ba nuôi - Quang Lê Entertainment sau nhiều năm gắn bó.

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