Sau khi kết thúc hợp đồng với Quang Lê Entertainment, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi và ba nuôi Quang Lê vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
- Phương Mỹ Chi khen ngợi Chấn Quốc sau cú sốc hụt giải quán quân
- Tình cũ Quang Lê – diễn viên Thanh Bi khoe ảnh diện trang phục mỏng tang, lộ miếng dán ngực phản cảm
Tối qua (13/1), ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi mới với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc kèm dòng trạng thái: “Mừng cô gái tuổi 17 bẻ gãy... à mà thôi”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi diện đầm hồng ngọt ngào, để tóc xoăn bồng bềnh cực xinh xắn. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ và ba nuôi Quang Lê. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp chứ không hề mâu thuẫn như tin đồn.
Sau khi Phương Mỹ Chi rời công ty Quang Lê Entertainment để phát triển sự nghiệp riêng, cả hai vướng nghi vấn “cơm không lành, canh không ngọt”.
Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi đã lên tiếng phủ nhận việc mâu thuẫn với ba nuôi và cho biết sẵn sàng hỗ trợ công ty cũ nếu Quang Lê yêu cầu. Trong khi đó, Quang Lê cũng lên tiếng về mối quan hệ với con gái nuôi trên trang cá nhân: “Đừng chia rẽ cha con tui nha! Hai cha con vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày, không gì chia rẽ tình cha con chúng tôi”.
Dưới bài đăng của Phương Mỹ Chi, cư dân mạng đồng loạt để lại lời chúc mừng sinh nhật đến nữ ca sĩ: “Cô chúc con sinh nhật vui vẻ, xinh đẹp, học giỏi, hát hay nhiều”, “Chúc bé sinh nhật vui vẻ thành công và luôn được mọi người yêu mến”, “Chúc chị ngày càng xinh đẹp, học giỏi, hát hay”, “Chúc Bảy tuổi mới thành công mới”…