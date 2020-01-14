Tối qua (13/1), ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi mới với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, giọng ca “Quê em mùa nước lũ” đăng tải loạt ảnh trong bữa tiệc kèm dòng trạng thái: “Mừng cô gái tuổi 17 bẻ gãy... à mà thôi”.

Bài đăng của Phương Mỹ Chi - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, Phương Mỹ Chi diện đầm hồng ngọt ngào, để tóc xoăn bồng bềnh cực xinh xắn. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là hình ảnh thân thiết của nữ ca sĩ và ba nuôi Quang Lê. Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai vẫn vô cùng tốt đẹp chứ không hề mâu thuẫn như tin đồn.