Tình cũ Quang Lê – diễn viên Thanh Bi khoe ảnh diện trang phục mỏng tang, lộ miếng dán ngực phản cảm

Hậu trường 06/11/2019 11:02

Hình ảnh nữ diễn viên Thanh Bi diện nội y ren xuyên thấu khoe vóc dáng nóng bỏng xuất hiện trên mạng xã hội khiến không ít người “nhức mắt”.

Sau thành công của bộ phim “Người phán xử”, nữ diễn viên Thanh Bi bắt đầu nhận được sự chú ý từ khán giả. Bên cạnh đó, mối tình của cô và ca sĩ Quang Lê cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực.

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Những bức ảnh nóng bỏng của Thanh Bi và Quang Lê từng nhận về sự chỉ trích của công chúng - Ảnh: Internet

Là người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, Thanh Bi từng bị dân mạng chê bai, chỉ trích vì khoe thân quá đà. Mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục khiến khán giả “ngượng chín mặt” khi đăng ảnh diện nội y xuyên thấu khoe dáng gợi cảm. Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất chính là việc người đẹp để lộ miếng dán ngực trong lúc chụp ảnh.

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Hình ảnh mới nhất của Thanh Bi - Ảnh: FB

Hình ảnh này của tình cũ Quang Lê khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng còn công khai chỉ trích nữ diễn viên ăn mặc phản cảm.

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Hậu chia tay Quang Lê, Thanh Bi ngày càng thành công trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thanh Bi vẫn thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh và tham gia chụp ảnh quảng cáo. Được biết, cô là một trong những người đẹp khá đắt show dự sự kiện ở Hà Nội. Sự nghiệp thuận lợi giúp người đẹp Hà thành có cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch xa xỉ và hàng hiệu đắt đỏ.

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Từ khóa:   tình cũ Quang Lê Quang Lê Thanh Bi

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