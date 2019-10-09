Lộ ảnh thân mật với vợ cũ Hồ Quang Hiếu, ca sĩ Quang Lê tiết lộ về mối quan hệ của cả hai

Hậu trường 09/10/2019 17:11

Sau khi chia tay nữ diễn viên Thanh Bi, ca sĩ Quang Lê để lộ hình ảnh hôn má hot girl Ivy khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

Mới đây, hình ảnh ca sĩ Quang Lê thân mật với một cô gái khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong ảnh, cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết, Quang Lê còn nhẹ nhàng hôn lên má người đẹp. Được biết, cô gái này là vợ cũ của ca sĩ Hồ Quang Hiếu - hot girl Ivy.

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Hình ảnh gây xôn xao của Quang Lê và vợ cũ Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet
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Hot girl Ivy là vợ cũ Hồ Quang Hiếu - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, khán giả đã đặt câu hỏi về mối quan hệ của Quang Lê và cô nàng hot girl kém 13 này. Trước đồn đoán của cộng đồng mạng, Quang Lê cho biết anh không muốn nói nhiều về cuộc sống tiêng tư, đồng thời khẳng định cả hai “chụp chung cho vui chứ không có gì”.

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Quang Lê ngầm phủ nhận tình cảm với hot girl Ivy - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Vietnamnet, Ivy cho biết Quang Lê là người chủ động đề nghị chụp hình chung. Nàng hot girl thừa nhận cả hai rất hợp tính. Về nghi vấn mối quan hệ trên mức tình bạn, hiện cô chưa dám nói trước điều gì và muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bên cạnh đó, Ivy không ngần ngại cho biết cô rất thích tính cách hòa nhã và thân thiện của Quang Lê.

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Quang Lê và người yêu cũ Thanh Bi - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay nữ diễn viên Thanh Bi, Quang Lê chưa từng công khai mối quan hệ yêu đương với bất kỳ cô gái nào. Nhiều người mong nam ca sĩ sớm tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình.

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Từ khóa:   Quang Lê ca sĩ Hồ Quang Hiếu hot girl Ivy

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