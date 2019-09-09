Khoe ảnh đám cưới con trai, Quang Lê bị dân mạng hối tái giá và câu trả lời đầy bất ngờ của nam ca sĩ

Mới đây, ca sĩ Quang Lê khiến nhiều người chú ý khi đăng tải hình ảnh đám cưới của con trai nuôi lên Facebook cá nhân. Cụ thể, Quang Lê chia sẻ: “Ôi tuổi 39 cưới vợ cho con, cảm giác con cái của mình yên bề gia thất, sao mà nó sung sướng vô cùng. Lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới trên đường quê thật ngọt ngào, buổi sáng là bà con ra xem, người trầm trồ, ồ nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền...”.

Bài đăng của Quang Lê - Ảnh: FB

Được biết, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đã lặn lội về tận Cần Thơ để dự đám cưới con trai nuôi. Anh còn góp vui trong đám cưới bằng vài tiết mục văn nghệ trước sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Bên cạnh đó, con trai nuôi Quang Lê cũng gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ: “Con cảm ơn ba nhiều lắm vì đã về đây với con! Thương ba nhiều lắm”.