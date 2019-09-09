Khoe ảnh đám cưới con trai, Quang Lê bị dân mạng hối tái giá và câu trả lời đầy bất ngờ của nam ca sĩ

Hậu trường 09/09/2019 17:09

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ Quang Lê bất ngờ tiết lộ về việc kết hôn sau đổ vỡ hôn nhân khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, ca sĩ Quang Lê khiến nhiều người chú ý khi đăng tải hình ảnh đám cưới của con trai nuôi lên Facebook cá nhân. Cụ thể, Quang Lê chia sẻ: Ôi tuổi 39 cưới vợ cho con, cảm giác con cái của mình yên bề gia thất, sao mà nó sung sướng vô cùng. Lần đầu tiên trải nghiệm đám cưới trên đường quê thật ngọt ngào, buổi sáng là bà con ra xem, người trầm trồ, ồ nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền...”.

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Bài đăng của Quang Lê - Ảnh: FB

Được biết, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” đã lặn lội về tận Cần Thơ để dự đám cưới con trai nuôi. Anh còn góp vui trong đám cưới bằng vài tiết mục văn nghệ trước sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Bên cạnh đó, con trai nuôi Quang Lê cũng gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ: “Con cảm ơn ba nhiều lắm vì đã về đây với con! Thương ba nhiều lắm”.

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Quang Lê và con trai nuôi - Ảnh: FB
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Quang Lê trong đám cưới của con trai - Ảnh: FB
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Nam ca sĩ hát mừng đám cưới - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Quang Lê, nhiều cư dân mạng mong nam ca sĩ cũng sớm tìm được bến đỗ cuộc đời: “Sao ba không cưới vợ cho ba đi”, “Cưới vợ cho con rồi thì mình cưới luôn đi anh”, “Vậy khi nào thì ba cưới vợ”, “Anh cũng lấy vợ đi thôi anh ơi”…

Đáp lại những bình luận của người hâm mộ, Quang Lê hài hước trả lời: “Ba lấy 1 vợ thôi, chưa thích tái giá nhé”. Có thể thấy, nam ca sĩ đang rất hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

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Câu trả lời bất ngờ của Quang Lê - Ảnh: FB

Trước đó, Quang Lê cũng từng gây chú ý khi hẹn hò với nữ diễn viên Thanh Bi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai đã đường ai nấy đi.

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Dù đã chia tay khá lâu nhưng cái tên Linda Vi Trâm Nguyễn - bạn gái cũ Quang Lê vẫn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Quang Lê con trai nuôi Quang Lê diễn viên Thanh Bi

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