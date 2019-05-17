Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ

Hậu trường 17/05/2019 17:28

Sau 2 năm chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải choáng ngợp với những chuyến du lịch và hàng hiệu đắt tiền.

Sinh năm 1992, Thanh Bi nổi tiếng nhờ vai diễn Vân Điệp trong bộ phim truyền hình ăn khách "Người phán xử". Bên cạnh đó, mối tình của cô và ca sĩ Quang Lê cũng khiến nữ diễn viên được chú ý nhiều hơn. Cặp đôi từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực khi liên tục chia sẻ những bức ảnh nhạy cảm gây “nhức mắt” người xem.

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 1
Cặp đôi từng gây sốc khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet
Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 2
Hình ảnh nhạy cảm của cả hai nhận về hàng loạt chỉ trích từ công chúng - Ảnh: Internet

Giữa năm 2017, Thanh Bi và Quang Lê bất ngờ tuyên bố chia tay nhưng lại gây sốc khi cho biết “vẫn sẽ ngủ chung với nhau” nếu có cơ hội.

Sau gần 2 năm kết thúc mối tình với giọng ca hải ngoại, cuộc sống hiện tại của người đẹp Thanh Bi khiến nhiều người tò mò. Trên trang cá nhân, tình cũ Quang Lê thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống và công việc với người hâm mộ.

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 3
Thanh Bi thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Có thể thấy cuộc sống của cô nàng vô cùng sang chảnh với những chuyến du lịch khắp mọi nơi cùng loạt hàng hiệu đắt đỏ. Ngoài ra, Thanh Bi vẫn tiếp tục công việc diễn xuất và rất đắt show quảng cáo cũng như dự sự kiện. Sự nghiệp thuận lợi giúp người đẹp Hà thành sớm sở hữu một căn hộ riêng cùng siêu xe bạc tỷ.

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 4
Căn hộ được Thanh Bi mua vào đầu năm 2018 - Ảnh: Internet
Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 5
Người đẹp có cuộc sống đáng ao ước khi diện toàn hàng hiệu...
Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 6
... và thường xuyên đi du lịch khắp nơi - Ảnh: Internet

Về chuyện tình cảm, cô từng chia sẻ với truyền thông rằng sau mối tình với Quang Lê, chẳng có chàng trai nào dám tán tỉnh cô bởi họ cảm thấy có quá nhiều áp lực khi yêu một người nổi tiếng.

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 7
Hiện tại nữ diễn viên chưa công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh khác của Thanh Bi:

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 8Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 9Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 10Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 11Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 12Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 13

Hậu chia tay Quang Lê, cuộc sống hiện tại của Thanh Bi khiến nhiều người phải 'đỏ mắt' ghen tỵ - Ảnh 14
Nhan sắc rạng ngời của tình cũ Quang Lê - Ảnh: FB

Dù vướng phải khá nhiều thị phi nhưng không thể phủ nhận việc Thanh Bi có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước.

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