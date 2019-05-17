Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim khiến nhiều người lo lắng khi để lộ hình ảnh gầy guộc khó tin

Hậu trường 17/05/2019 15:33

Hình ảnh mới đây được Tim chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi anh để lộ gương mặt sụt cân thấy rõ và có phần xanh xao.

Giữa năm 2018, Tim bất ngờ thông báo anh và Trương Quỳnh Anh đã ly hôn trong êm đẹp. Tuy nhiên vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai Sushi nên cả hai vẫn quyết định sống chung một nhà.

Từ sau khi ly hôn, cuộc sống của nam diễn viên vẫn thu hút sự quan tâm và theo dõi của công chúng. Trên Facebook cá nhân, Tim thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bản thân và những mẩu chuyện thú vị cùng con trai.

Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim khiến nhiều người lo lắng khi để lộ hình ảnh gầy guộc khó tin - Ảnh 1
Tim thường xuyên cập nhật hình ảnh cùng con trai lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Mới đây trên trang cá nhân, Tim khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy guộc khó nhận ra. Qua hình ảnh được đăng tải, nam diễn viên đang làm việc tại phim trường, anh mặc bộ vest đỏ, để lộ gương mặt khá phờ phạc, hai gò má hốc hác và xanh xao.

Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim khiến nhiều người lo lắng khi để lộ hình ảnh gầy guộc khó tin - Ảnh 2
Hình ảnh gầy guộc đến khó tin của Tim khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FBNV

Được biết, nam ca sĩ đã sụt hẳn 15kg vì dành quá nhiều thời gian cho công việc nên không còn giữ được phong độ như trước.

Dưới bài đăng của Tim, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ. Một số bình luận của cư dân mạng: “Nay nhìn anh gầy thế”; “Gần đây sao anh ốm quá vậy anh, anh ăn uống nhiều hơn nha”; “Anh ơi, nhìn anh ốm quá rồi”…

Hậu ly hôn Trương Quỳnh Anh, Tim khiến nhiều người lo lắng khi để lộ hình ảnh gầy guộc khó tin - Ảnh 3
Fan đồng loạt bày tỏ sự lo lắng cho nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Tim đang tập trung tham gia các dự án phim ảnhâm nhạc để mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất.

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Từng nói ly hôn chỉ là chuyện giấy tờ, vậy mà Tim lại "phũ" thế này khi có người nhắc đến Trương Quỳnh Anh

Câu chuyện hôn nhân của Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn là đề tài khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

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