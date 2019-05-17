Dàn sao Việt cùng 'tượng đài nhan sắc' Hong Kong Châu Hải My hào hứng tham dự sự kiện 'Beauty Act - Sắc đẹp hành động'

Tự cổ chí kim, sắc đẹp là một giá trị, một đặc ân từ tạo hóa, mang đến cho phái đẹp nhiều đặc quyền và lợi thế nhất định. Bất kỳ phụ nữ nào đều mong muốn sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ để được ngắm nhìn và tôn vinh, từ đó tiếp cận nhiều cơ hội và thành công mới trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù hiểu rõ quyền năng nhan sắc và có khát khao làm đẹp mạnh mẽ, không ít chị em, đặc biệt là phụ nữ trung niên, thường bị động trong công cuộc cải thiện vẻ ngoài.

Đây là một phần trong chiến dịch tổng thể cùng tên, được Hệ thống thẩm mỹ viện (TMV) Ngọc Dung khởi xướng năm 2019, nhằm cổ vũ phái đẹp vượt qua những trở lực trong cuộc sống, tích cực hành động vì vẻ đẹp của bản thân, góp phần kiến tạo tinh thần làm đẹp chủ động và tự do cho phụ nữ Việt hiện đại.

Dàn khách mời giao lưu báo chí

Suốt 21 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sắc đẹp, bà Võ Thị Ngọc Dung, Tổng Giám đốc Hệ thống TMV Ngọc Dung, đã chứng kiến và đồng cảm với nhiều tình huống khác nhau ngăn cản phụ nữ tự do làm đẹp. Bà chia sẻ: “Mọi phụ nữ đều yêu thích cái đẹp và luôn muốn bản thân ngày càng hoàn mỹ hơn trong mắt gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để biến ý muốn thành hành động. Thông qua chiến dịch lần này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng tích cực cho phái đẹp nhận diện và “phá băng” những rào cản tâm lý thường gặp trong đời sống hàng ngày, tự tin làm đẹp theo cách của riêng mình, để sắc đẹp thăng hoa, mở ra những chân trời mới, vùng đất mới tràn ngập sức sống bất chấp thời gian”.

Trong năm 2019, Hệ thống TMV Ngọc Dung tiếp tục đồng hành cùng hành trình thăng hoa nhan sắc Việt thông qua việc đầu tư công nghệ thẩm mỹ hiện đại; nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên; hoàn thiện chất lượng phục vụ chuẩn 5 sao, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng. Hệ thống cũng dự kiến triển khai hoạt động đào tạo nhằm giúp phụ nữ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tiếp cận kỹ năng làm đẹp hiện đại, để làm đẹp cho mình, cho người và cho đời, tạo đà cho những bước chuyển mình tích cực, nâng cuộc sống lên một tầm cao mới.