Hương Giang gây hoang mang với gương mặt nhọn và gầy gò đáng báo động

Hương Giang khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải loạt ảnh selfie để lộ gương mặt gầy gò khó nhận ra.

Mới đây, Hoa hậu Hương Giang đã đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cận cảnh gương mặt sau khi trang điểm chỉn chu. Nhiều người đã dành tặng chân dài sinh năm 1992 những lời khen về làn da trắng, phong cách thời trang hiện đại cùng vẻ ngoài ngày càng nữ tính.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít khán giả lo lắng cho tình trạng xuống cân trầm trọng của Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018. Có thể thấy, Hương Giang gầy đi rất nhiều so với thời điểm một năm trước. Hai gò má của cô hóp lại để lộ đôi mắt sâu, cằm nhọn quá mức khiến nhiều bạn bè lẫn fan hâm mộ vô cùng hoang mang. Nhiều người cho rằng, có thể do lịch trình làm việc dày đặc đã khiến Hương Giang suy nhược cơ thể đến mức đáng báo động.

Hương Giang đăng ảnh selfie với gương mặt hốc hác khiến fan lo lắng - Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, sự nghiệp của Hương Giang phất lên như diều gặp gió - Ảnh: FBNV

Trở về từ Thái Lan sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới quốc tế năm 2018, Hương Giang ngày càng nổi tiếng và được yêu mến nhiều hơn. Ngoài việc tham gia gameshow, chụp hình quảng cáo và đi diễn thời trang thì mỹ nhân này cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Mới đây, Hương Giang tiếp tục gây sốt với MV Em đã thấy anh cùng người ấy. Có thể nói, Hương Giang hiện đang là mỹ nhân chuyển giới thành công nhất trong showbiz Việt.

Chỉ sau 1 đêm, câu nói này của Hương Giang trong phần 2 “Anh đang ở đâu đấy anh” đã gây sốt khắp nơi "Sai lầm nhất của phụ nữ đấy chính là lầm tưởng đàn ông yêu mình. Cũng vì sai lầm này nên họ mới rộng lòng tha thứ, cuối cùng chỉ có chuốc lấy đau khổ mà thôi" - Khán giả bình luận về câu nói gây sốt của Hương Giang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-giang-gay-hoang-mang-voi-guong-mat-nhon-va-gay-go-dang-bao-dong-319242.html