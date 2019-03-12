Lâm Khánh Chi tuyên bố thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh Hương Giang đẹp hơn mình

Ở tuổi 40, Lâm Khánh Chi khẳng định vẻ đẹp của mình là bất chấp thời gian. Ngoài ra, cô tuyên bố thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh cô xấu hơn Hương Giang Idol.
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Cách đây vài giờ, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân hai bức ảnh khoe vẻ ngoài gợi cảm. "Nữ hoàng chuyển giới" táo bạo khoác lên người bộ váy xẻ sâu xuống gần rốn để lộ một bên đôi "gò bồng đảo" căng đầy. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi 40 nhưng Lâm Khánh Chi vẫn rất tự tin với độ sexy của bản thân. Người đẹp càng ngày càng diện đồ kiệm vải để khoe tối đa đường cong cơ thể.
Ngoài ra, trong đoạn livestream mới đây, Lâm Khánh Chi cũng khẳng định rằng mình là nghệ sĩ có vẻ ngoài đẹp và gợi cảm nhất ở tuổi 40. Thậm chí, cô còn tuyên bố sẽ thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh được mình xấu hơn Hoa hậu Hương Giang.
"Ai hơn ai là đạo đức con người còn sắc đẹp mỗi người một vẻ. Chưa chắc 40 tuổi đẹp bằng chị, không thể nào bằng chị được. Khi nào thần tượng em bằng tuổi chị mà đẹp được chị thì hãy nói chuyện, còn không thì biến! 40 tuổi đi rồi vào đây nói chuyện, nếu đẹp hơn chị cho 10 tỷ nha", Lâm Khánh Chi thẳng thắn chia sẻ.
Thời gian qua, Lâm Khánh Chi khá vất vả khi vừa phải chăm con nhỏ vừa phải hoàn thành nhiều dự án mới. Từ khi lấy chồng, cô cũng áp dụng chế ăn kiêng nên cơ thể ngày càng gầy gò và xương xẩu. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi rất tự hào với vóc dáng "mình hạc xương mai" vì trông nữ tính và gợi cảm hơn.