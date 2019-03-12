Lâm Khánh Chi tuyên bố thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh Hương Giang đẹp hơn mình

Cách đây vài giờ, Lâm Khánh Chi đã đăng tải lên trang cá nhân hai bức ảnh khoe vẻ ngoài gợi cảm. "Nữ hoàng chuyển giới" táo bạo khoác lên người bộ váy xẻ sâu xuống gần rốn để lộ một bên đôi "gò bồng đảo" căng đầy. Có thể thấy, tuy đã ở độ tuổi 40 nhưng Lâm Khánh Chi vẫn rất tự tin với độ sexy của bản thân. Người đẹp càng ngày càng diện đồ kiệm vải để khoe tối đa đường cong cơ thể.

Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 gợi cảm với bộ váy xẻ sâu hun hút - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trong đoạn livestream mới đây, Lâm Khánh Chi cũng khẳng định rằng mình là nghệ sĩ có vẻ ngoài đẹp và gợi cảm nhất ở tuổi 40. Thậm chí, cô còn tuyên bố sẽ thưởng 10 tỷ cho ai chứng minh được mình xấu hơn Hoa hậu Hương Giang.