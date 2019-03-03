Nằm trên giường livestream với chồng, Lâm Khánh Chi lộ đôi mắt mới cắt mí sưng to

Mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng phồng khi livestream trò chuyện với fan. Lúc này, người đẹp chuyển giới chỉ mặc đồ ngủ và nằm trên giường cùng ông xã Phi Hùng trước giờ đi ngủ.

Trái ngược với vẻ ngoài long lanh khi đã trang điểm chỉn chu, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hoảng hốt với gương mặt mộc hoàn toàn. Ngoài ra, khi để ý kỹ không ít khán giả nhận ra dường như nữ ca sĩ mới đi cắt lại mí mắt. Có thể thấy, hai mí của Lâm Khánh Chi vẫn chưa lành hẳn, thậm chí là chưa rút chỉ. Trước đây, Lâm Khánh Chi cũng từng chi số tiền khủng để sửa khá nhiều chi tiết trên gương mặt, trong đó có đôi mắt. Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp vẫn chưa thật sự hài lòng.