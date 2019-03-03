Nằm trên giường livestream với chồng, Lâm Khánh Chi lộ đôi mắt mới cắt mí sưng to

Trong đoạn livestream mới đây, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hoảng hốt với đôi mắt sưng phồng vì cắt mí.
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Mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng phồng khi livestream trò chuyện với fan. Lúc này, người đẹp chuyển giới chỉ mặc đồ ngủ và nằm trên giường cùng ông xã Phi Hùng trước giờ đi ngủ.
Trái ngược với vẻ ngoài long lanh khi đã trang điểm chỉn chu, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người hoảng hốt với gương mặt mộc hoàn toàn. Ngoài ra, khi để ý kỹ không ít khán giả nhận ra dường như nữ ca sĩ mới đi cắt lại mí mắt. Có thể thấy, hai mí của Lâm Khánh Chi vẫn chưa lành hẳn, thậm chí là chưa rút chỉ. Trước đây, Lâm Khánh Chi cũng từng chi số tiền khủng để sửa khá nhiều chi tiết trên gương mặt, trong đó có đôi mắt. Tuy nhiên, có vẻ như người đẹp vẫn chưa thật sự hài lòng.
Lâm Khánh Chi kết hôn với chồng kém 8 tuổi vào cuối năm 2017. Từ đó đến nay, cuộc sống của hai vợ chồng cô nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Có thể thấy, một năm qua vợ chồng Lâm Khánh Chi đều vô cùng hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Cuối năm 2018 vừa qua, gia đình họ cũng đã đón con trai về nước để chăm sóc.
Lâm Khánh Chi tâm sự rằng tuy lần đầu làm mẹ nhưng cô thích nghi khá nhanh. Người đẹp cũng rất vất vả khi vừa phải chạy show liên tục vừa phải chăm con mọn. Tuy nhiên, "Nữ hoàng chuyển giới" luôn cảm thấy mãn nguyện vì được làm tròn thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình.