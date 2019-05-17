Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh

Cách đây không lâu, nhân dịp Ngày của mẹ, diễn viên Nguyệt Ánh công khai diện mạo quý tử đầu lòng mang hai dòng máu Việt - Ấn trên trang cá nhân. Sau 8 tháng chào đời, đây là lần đầu tiên bé Nanda được mẹ cho lộ diện.

Mới đây, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này đã “hào phóng” chia sẻ một loạt khoảnh khắc đáng yêu của cậu nhóc. Với sự dẫn dắt của mẹ, bé Nanda nở nụ cười hồn nhiên và tạo dáng đáng yêu trước ống kính khiến dân mạng "đứng ngồi không yên".