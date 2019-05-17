Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh

Hậu trường 17/05/2019 16:15

Sau hơn 8 tháng “giấu con”, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" đã chính thức cho “hoàng tử bé” lộ diện trước công chúng.

Cách đây không lâu, nhân dịp Ngày của mẹ, diễn viên Nguyệt Ánh công khai diện mạo quý tử đầu lòng mang hai dòng máu Việt - Ấn trên trang cá nhân. Sau 8 tháng chào đời, đây là lần đầu tiên bé Nanda được mẹ cho lộ diện.

Mới đây, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này đã “hào phóng” chia sẻ một loạt khoảnh khắc đáng yêu của cậu nhóc. Với sự dẫn dắt của mẹ, bé Nanda nở nụ cười hồn nhiên và tạo dáng đáng yêu trước ống kính khiến dân mạng "đứng ngồi không yên".

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 1
Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con trai Nguyệt Ánh được nhiếp ảnh gia công khai - Ảnh: FB
Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 2
Không hề tỏ ra khó chịu, nữ diễn viên còn thả tim và để lại bình luận thích thú: 'Yêu quá, cám ơn cưng' - Ảnh: FB
Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 3
8 tháng tuổi, cậu nhóc đã rất cứng cáp và chập chững những bước đi đầu đời trong sự dìu dắt của mẹ - Ảnh: FB

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 4

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 5
Cậu bé được khen dạn dĩ dù lần đầu làm mẫu ảnh - Ảnh: FB

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 6

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 7
Nụ cười rạng rỡ của Nanda khiến dân mạng 'tan chảy' vì quá đáng yêu - Ảnh: FB

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 8

Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh - Ảnh 9
Hình ảnh rạng ngời của hai mẹ con được dân mạng khen hết lời - Ảnh: FB

Năm 2017, Nguyệt Ánh quyết định “lên xe hoa” với bạn trai người Ấn Độ. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên vẫn sống và làm việc cùng chồng tại Việt Nam. Là người vô cùng kín tiếng, công chúng chỉ biết được cuộc sống của cô qua những dòng trạng thái trên trang cá nhân. Hiện Nguyệt Ánh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con.

Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh

Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đời bé Nanda được mẹ cho lộ diện toàn gương mặt trước công chúng.

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Từ khóa:   diễn viên Nguyệt Ánh con trai Nguyệt Ánh

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