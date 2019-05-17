Dân tình 'mê mệt' khi ngắm loạt ảnh con lai Ấn Độ khôi ngô, đáng yêu của Nguyệt Ánh

Sau hơn 8 tháng “giấu con”, nữ diễn viên "Cổng mặt trời" đã chính thức cho “hoàng tử bé” lộ diện trước công chúng.
- Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ
- 6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu
Cách đây không lâu, nhân dịp Ngày của mẹ, diễn viên Nguyệt Ánh công khai diện mạo quý tử đầu lòng mang hai dòng máu Việt - Ấn trên trang cá nhân. Sau 8 tháng chào đời, đây là lần đầu tiên bé Nanda được mẹ cho lộ diện.
Mới đây, nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh này đã “hào phóng” chia sẻ một loạt khoảnh khắc đáng yêu của cậu nhóc. Với sự dẫn dắt của mẹ, bé Nanda nở nụ cười hồn nhiên và tạo dáng đáng yêu trước ống kính khiến dân mạng "đứng ngồi không yên".
Năm 2017, Nguyệt Ánh quyết định “lên xe hoa” với bạn trai người Ấn Độ. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên vẫn sống và làm việc cùng chồng tại Việt Nam. Là người vô cùng kín tiếng, công chúng chỉ biết được cuộc sống của cô qua những dòng trạng thái trên trang cá nhân. Hiện Nguyệt Ánh đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng con.