Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đời bé Nanda được mẹ cho lộ diện toàn gương mặt trước công chúng.
- 6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu
- Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần
Khác với nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng thích khoe con như: Thanh Thúy, Thúy Diễm, Thân Thúy Hà... Nguyện Ánh luôn cố gắng giấu kín diện mạo của quý tử đầu lòng. Trong những hình ảnh từng được chia sẻ, cô nàng khéo léo che mặt "hoàng tử bé" bằng những icon đáng yêu, hay chụp ở góc nghiêng, sau lưng...
Mới đây, Nguyệt Ánh bất ngờ đăng lên trang Facebook bức ảnh chính diện, khoe trọn gương mặt kháu khỉnh của con trai cưng khiến cư dân mạng thích thú. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú khi thừa hưởng nét đẹp của hai dòng máu Việt Nam - Ấn Độ.
Nữ diễn viên tỏ ra hạnh phúc khi chứng kiến con trai 8 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu đời.
“Đến giờ vẫn chưa ngủ được. Ngắm con ngủ, hôn trán con mà mẹ hạnh phúc vẫn còn lâng lâng. Hôm nay con đã biết đi. Những bước đi đầu tiên. Thật tuyệt con à. Chàng yêu của mẹ", Nguyệt Ánh chia sẻ.
Dưới phần bình luận, người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của cậu nhóc. Nhiều sao Việt cũng để lại bình luận bất ngờ vì cuối cùng bà mẹ bỉm sữa cũng công khai mặt con trai.
Lương Thế Thành thích thú: “Hôm nay mới cho Nanda lộ nguyên mặt hé”.
“Biết đi rồi hả giỏi quá à, hot boy đẹp trai quá đi”, diễn viên Kha Ly hết lời khen ngợi.