Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh

Hậu trường 15/05/2019 06:24

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đời bé Nanda được mẹ cho lộ diện toàn gương mặt trước công chúng.

Khác với nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng thích khoe con như: Thanh Thúy, Thúy Diễm, Thân Thúy Hà... Nguyện Ánh luôn cố gắng giấu kín diện mạo của quý tử đầu lòng. Trong những hình ảnh từng được chia sẻ, cô nàng khéo léo che mặt "hoàng tử bé" bằng những icon đáng yêu, hay chụp ở góc nghiêng, sau lưng...

Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh - Ảnh 1
Cô nhiều lần khoe con trai nhưng không để lộ gương mặt cậu bé - Ảnh: FBNV
Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh - Ảnh 2
Năm 2017, Nguyệt Ánh kết hôn với ông xã người Ấn Độ. Sau 1 năm mặn nồng, vợ chồng nữ diễn viên chào đón quý tử đầu lòng vào tháng 9/2018 - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nguyệt Ánh bất ngờ đăng lên trang Facebook bức ảnh chính diện, khoe trọn gương mặt kháu khỉnh của con trai cưng khiến cư dân mạng thích thú. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú khi thừa hưởng nét đẹp của hai dòng máu Việt Nam - Ấn Độ.

Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh - Ảnh 3

Bé Nanda gây ấn tượng với gương mặt khôi ngô, đôi mắt to tròn, mũi cao, làn da trắng ngần giống mẹ - Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên tỏ ra hạnh phúc khi chứng kiến con trai 8 tháng tuổi chập chững những bước đi đầu đời.

“Đến giờ vẫn chưa ngủ được. Ngắm con ngủ, hôn trán con mà mẹ hạnh phúc vẫn còn lâng lâng. Hôm nay con đã biết đi. Những bước đi đầu tiên. Thật tuyệt con à. Chàng yêu của mẹ", Nguyệt Ánh chia sẻ.

Nguyệt Ánh lần đầu để lộ mặt con lai Ấn Độ kháu khỉnh - Ảnh 4
Dưới phần bình luận, nữ diễn viên bộc bạch rằng quá vui mừng vì con trai biết đi nên cô quyết định công khai mặt con - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, người hâm mộ khen ngợi vẻ ngoài đáng yêu của cậu nhóc. Nhiều sao Việt cũng để lại bình luận bất ngờ vì cuối cùng bà mẹ bỉm sữa cũng công khai mặt con trai.

Lương Thế Thành thích thú: “Hôm nay mới cho Nanda lộ nguyên mặt hé”.

“Biết đi rồi hả giỏi quá à, hot boy đẹp trai quá đi”, diễn viên Kha Ly hết lời khen ngợi.

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ

Dù không phải là lần đầu tiên khoe con, nhưng đây là lần Nguyệt Ánh để lộ rõ nhất gương mặt quý tử đầu lòng.

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