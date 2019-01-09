Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần

Trong khi nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng trong showbiz Việt như: Thúy Diễm, Thanh Thảo, Khánh Thi… thoải mái khoe ảnh con trên mạng xã hội, Nguyệt Ánh thì hoàn toàn ngược lại. Sau nhiều tháng sinh con, nữ diễn viên chưa một lần để lộ gương mặt quý tử đầu lòng. Công chúng chỉ thấy được vóc dáng em bé từ phía sau hay ở góc nghiêng qua một vài hình ảnh hiếm hoi mà cô đăng tải trên trang cá nhân.

Nguyệt Ánh khoe con trai mới sinh nhưng khéo léo che đi gương mặt em bé - ảnh: FBNV

Cô nàng khoe ảnh gia đình 3 thành viên độc đáo khiến fan càng tò mò về diện mạo quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Thế nhưng mới đây, diễn viên Cổng mặt trời bất ngờ đăng tải khoảnh khắc mới ngủ dậy của con trai cưng. Sau 5 tháng chào đời, đây là lần đầu Nguyệt Ánh để lộ một phần gương mặt con trai. Có thể thấy, cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần, mái tóc dài và đen vô cùng đáng yêu.