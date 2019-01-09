Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần

Hậu trường 09/01/2019 14:41

Dù không để lộ toàn bộ gương mặt con đầu lòng, nhưng với hình ảnh vừa được đăng tải, công chúng có thể thấy được cậu bé rất đáng yêu.

Trong khi nhiều bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng trong showbiz Việt như: Thúy Diễm, Thanh Thảo, Khánh Thi… thoải mái khoe ảnh con trên mạng xã hội, Nguyệt Ánh thì hoàn toàn ngược lại. Sau nhiều tháng sinh con, nữ diễn viên chưa một lần để lộ gương mặt quý tử đầu lòng. Công chúng chỉ thấy được vóc dáng em bé từ phía sau hay ở góc nghiêng qua một vài hình ảnh hiếm hoi mà cô đăng tải trên trang cá nhân.

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 1
Nguyệt Ánh khoe con trai mới sinh nhưng khéo léo che đi gương mặt em bé - ảnh: FBNV
Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 2
Cô nàng khoe ảnh gia đình 3 thành viên độc đáo khiến fan càng tò mò về diện mạo quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Thế nhưng mới đây, diễn viên Cổng mặt trời bất ngờ đăng tải khoảnh khắc mới ngủ dậy của con trai cưng. Sau 5 tháng chào đời, đây là lần đầu Nguyệt Ánh để lộ một phần gương mặt con trai. Có thể thấy, cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần, mái tóc dài và đen vô cùng đáng yêu.

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 3
Đây là lần đầu nữ diễn viên để lộ gương mặt con trai. Cậu bé sở hữu đôi mắt to tròn, mũi cao cùng mái tóc đen - Ảnh: FBNV

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 4Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 5Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 6Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 7

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần - Ảnh 8
Diễn viên Kha Ly cùng nhiều dân mạng khen ngợi đôi mắt của cậu bé - Ảnh: FBNV

Diễn viên Nguyệt Ánh kết hôn với ông xã người Ấn Độ vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, vì không muốn ồn ào, nên trong ngày vui của mình cô chỉ mời một vài nghệ sĩ thân thiết trong showbiz Việt và giữ bí mật với truyền thông.

Là một người khá kín tiếng nên sau khi kết hôn, Nguyệt Ánh hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hay việc mang thai. Đến tháng 8/2018, nữ diễn viên bất ngờ tiết lộ việc đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Nguyệt Ánh ước có con với chồng Ấn Độ sớm hơn

Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Nguyệt Ánh ước có con với chồng Ấn Độ sớm hơn

Giống những lần trước, Nguyệt Ánh chỉ khoe vóc dáng con trai đầu lòng và khéo léo che gương mặt cậu bé.

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