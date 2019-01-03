Thủy Tiên - Công Vinh làm sinh nhật 'gói ghém' cho con gái cưng, bé Bánh Gạo lớn phổng phao khó nhận ra

Không đãi tiệc linh đình hay mời bạn bè rình rang, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trang trí không gian đơn giản, ấm cúng tại nhà để mừng sinh nhật con gái cưng.
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Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt, Thủy Tiên - Công Vinh sống giản dị, mộc mạc và khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù sở hữu sự nghiệp thành công, cuộc sống sung túc, giàu có nhưng đôi vợ chồng “ca sĩ – cầu thủ” lại chuộng lối sống đơn giản, không phô trương. Những dịp đặc biệt như sinh nhật của các thành viên trong gia đình cũng đều được tổ chức “gói ghém” đến khó tin.
Mới đây, Thủy Tiên chia chia sẻ dòng trạng thái kể về sự đáng yêu của “tiểu công chúa” trong ngày sinh nhật: “Sinh nhật con gái rượu… Cả ngày ẻm tăng động vui còn hơn tết. Từ nhà ra chợ, gặp người quen hay lạ ai ẻm cũng khoe hôm nay là sinh nhật ẻm, ngày ẻm cảm thấy ẻm đặc biệt nhất trên đời. Đúng là trẻ con là tuổi đáng yêu nhất trên đời, thế giới rộng lớn ngọt ngào như cái kẹo”.
Kèm theo đó, giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa đăng tải loạt hình ảnh cùng chồng mừng con gái bước sang tuổi mới. Thay vì tổ chức tiệc ở không gian xa hoa, lộng lẫy và mời bạn bè đến chúc mừng, vợ chồng Công Vinh tự tay trang trí lều vải đơn giản, xinh xắn và cùng bé Bánh Gạo thổi nến.
Không cần phô trương, nhưng hạnh phúc bình dị, quá đỗi ấm áp của cặp đôi lại khiến công chúng xuýt xoa ngưỡng mộ hơn bao giờ hết.