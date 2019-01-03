Thủy Tiên - Công Vinh làm sinh nhật 'gói ghém' cho con gái cưng, bé Bánh Gạo lớn phổng phao khó nhận ra

Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt, Thủy Tiên - Công Vinh sống giản dị, mộc mạc và khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù sở hữu sự nghiệp thành công, cuộc sống sung túc, giàu có nhưng đôi vợ chồng “ca sĩ – cầu thủ” lại chuộng lối sống đơn giản, không phô trương. Những dịp đặc biệt như sinh nhật của các thành viên trong gia đình cũng đều được tổ chức “gói ghém” đến khó tin.

Mới đây, Thủy Tiên chia chia sẻ dòng trạng thái kể về sự đáng yêu của “tiểu công chúa” trong ngày sinh nhật: “Sinh nhật con gái rượu… Cả ngày ẻm tăng động vui còn hơn tết. Từ nhà ra chợ, gặp người quen hay lạ ai ẻm cũng khoe hôm nay là sinh nhật ẻm, ngày ẻm cảm thấy ẻm đặc biệt nhất trên đời. Đúng là trẻ con là tuổi đáng yêu nhất trên đời, thế giới rộng lớn ngọt ngào như cái kẹo”.