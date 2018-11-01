Tình huống 'bi hài' chưa kể trong đám cưới Thủy Tiên - Công Vinh: Nhốn nháo, khách lạ vác đồ mang về

Đám cưới của Thủy Tiên - Công Vinh được xem là một trong những hôn lễ đặc biệt, có nhiều điểm khác lạ nhất nhì làng giải trí Việt.
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Đã 4 năm trôi qua nhưng khi nhắc đến, người hâm mộ vẫn không thể quên được hôn lễ đặc biệt của cặp đôi ca sĩ – cầu thủ đình đám của làng giải trí Việt. Sau gần 10 năm hẹn hò, Công Vinh - Thủy Tiên chính thức kết hôn vào cuối năm 2014 trong sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.
Sau khi làm lễ đưa dâu và đón dâu ở hai bên gia đình, tiệc báo hỉ của Thủy Tiên - Công Vinh được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Kiên Giang. Tuy nhiên, hôn lễ của cặp đôi lại xảy ra nhiều chuyện “dở khóc dở cười” mà cả hai chỉ biết cười khi kể lại với Thời đại.
Dù đãi tiệc chay nhưng cặp đôi đầu tư tiền tỷ cho không gian cưới trở nên thật lung linh. Tuy nhiên, mọi thứ lại trở nên nhốn nháo, khó kiểm soát khi lượng khách hiếu kỳ không mời mà đến quá đông. Dù đã chuẩn bị khá nhiều bàn tiệc phát sinh nhưng do khách quá đông khiến một số người thân của cô dâu và chú rể phải ngồi ăn trong hậu trường.
Chưa hết, nhiều khán giả thiếu tế nhị còn lao tới xin chữ ký khi cô dâu chú rể đang tất bật chào khách. Đặc biệt, một số khách lạ còn vô tư lấy trộm đồ trang trí của bữa tiệc đem về nhà.