Tình huống 'bi hài' chưa kể trong đám cưới Thủy Tiên - Công Vinh: Nhốn nháo, khách lạ vác đồ mang về

Đã 4 năm trôi qua nhưng khi nhắc đến, người hâm mộ vẫn không thể quên được hôn lễ đặc biệt của cặp đôi ca sĩ – cầu thủ đình đám của làng giải trí Việt. Sau gần 10 năm hẹn hò, Công Vinh - Thủy Tiên chính thức kết hôn vào cuối năm 2014 trong sự chứng kiến và chúc phúc của mọi người.

Công Vinh hạnh phúc nắm tay bà xã Thủy Tiên không rời trong tiệc cưới - Ảnh: Internet

Sau khi làm lễ đưa dâu và đón dâu ở hai bên gia đình, tiệc báo hỉ của Thủy Tiên - Công Vinh được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở Kiên Giang. Tuy nhiên, hôn lễ của cặp đôi lại xảy ra nhiều chuyện “dở khóc dở cười” mà cả hai chỉ biết cười khi kể lại với Thời đại.