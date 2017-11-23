Nhìn lại toàn bộ scandal lộ ảnh nóng từng khiến Thủy Tiên muốn bỏ nghề

Nữ ca sĩ kể lại, trước đây cô có một người bạn thân là thư ký tòa soạn của một tờ báo tuổi teen. Hai người thân thiết, quý mến nhau như chị em trong nhà. Trong một lần hàn huyên chuyện trò, người bạn này bất ngờ đề nghị Thủy Tiên bắt cặp với Công Vinh để chụp ảnh bìa cho số báo tới. Sự hợp tác ngẫu nhiên này vô tình trở thành cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chàng cầu thủ xứ Nghệ và nàng ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng.

Từng bị mác là “gái hư” khi bị bạn thân tung ảnh nóng với Công Vinh , Thủy Tiên luôn cảm thấy uất ức vì chưa có cơ hội nói ra hết sự thật để mọi người hiểu hơn về mình. Trong tập 8 chương trình Sau ánh hào quang, lần đầu tiên Thủy Tiên dám đối diện với những nỗi hàm oan trong quá khứ.

Sau buổi chụp ngày hôm đó, Công Vinh đem lòng cảm mến cô gái miền Tây có chất giọng ngọt ngào. Anh mạnh dạn mời Thủy Tiên đi ăn tối và giới thiệu cô với tất cả bạn bè. Họ “đánh nhanh rút gọn” và chính thức yêu nhau chỉ sau vài ba cuộc hẹn.

Đến dịp dỷ niệm 1 năm yêu nhau, Thủy Tiên lại được chính người bạn thân từng se duyên cho mình và Công Vinh mời chụp bộ ảnh mới. Tuy nhiên, lần này người thư ký tòa soạn yêu cầu cặp đôi cùng cởi áo để chụp bán khỏa thân.

Lo lắng sẽ bị dư luận chỉ trích nên nữ ca sĩ không đồng ý. “Em phải tin chị chứ” - người này nói. Tin tưởng bạn thân sẽ cắt ghép ảnh chỉn chu, gắn thêm áo yếm để không gây rắc rối cho mình, Thủy Tiên vô tư cởi áo đứng trước ống kính.

Thế nhưng, sau đó người này đã không giữ lời hứa và tung toàn bộ concept ảnh chưa qua chỉnh sửa lên báo chí. Trước những lời chỉ trích thậm tệ của độc giả, giọng ca Thư gửi anh sau đó rất sốc, thậm chí muốn giải nghệ về quê.

Cũng vì sự cố này, Thủy Tiên không ít lần bị gắn mác “gái hư” và bị người đời ví như điềm gở khiến sự nghiệp của Công Vinh đi xuống trầm trọng.

May mắn thay, dù sóng gió liên tục ập đến nhưng cặp đôi vẫn nắm tay nhau vượt qua để đắp xây hạnh phúc. Sau nhiều năm bị chửi oan, Thủy Tiên giờ đây đang có một gia đình yên ấm bên cựu tiền đạo số 1 Việt Nam. Cô cũng khiến hàng triệu người ghen tị vì được mẹ chồng cưng như con đẻ.