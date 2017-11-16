Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu

Hậu trường 16/11/2017 17:35

Chiều 16/11, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cùng học trò đã có chuyến đi từ thiện ở tỉnh Phú Yên để trao tiền hỗ trợ người dân sửa nhà. Tùy theo thiệt hại của từng hộ dân, Thủy Tiên đã có sự phân chia các phần quà hợp lý khiến nhiều người ấm lòng.

Vì quan tâm sát sao đến các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề và muốn việc làm của mình có ý nghĩa hơn, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh không gửi tiền cho các tổ chức từ thiện mà trực tiếp đến Phú Yên để trao quà cho người dân.

Theo lời bã xã Công Vinh, tổng số tiền từ thiện trong buổi chiều 16/11 mà vợ chồng cô cùng học trò Khánh An của Ai sẽ thành sao nhí trao đến tay người dân Phú Yên là 550 triệu đồng.

Để tránh tình trạng những hộ dân bị thiệt hại nặng nề lại nhận quá ít tiền, Thủy Tiên không trao quà đại trà mà đi đến từng gia đình để khảo sát tình hình. Những người già có nhà bị “phá nát” sẽ được nhận số tiền nhiều nhất là 42 triệu đồng.

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 1
Thủy Tiên trực tiếp đến thăm những gia đình chịu thiệt hại nặng nề và ưu ái trao vài chục triệu để chủ nhà sửa chữa - Ảnh: FBNV

“Hôm nay Tiên và anh Vinh cùng Khánh Hà và bạn Tiên cùng ra Phú Yên lúc 4 giờ sáng, tổng cộng số tiền trao tận tay bà con 550 triệu, tổng cộng giúp đựơc 310 hộ.

Riêng các bà nhà nát hết Tiên tặng đặc biệt 30-42 triệu/hộ, ngoài ra ít nhất 1 triệu/hộ, trung bình 2- 5 hoặc 7 triệu/hộ tuỳ hoàn cảnh thực tế. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người trong thời gian vừa qua gửi gắm cho Tiên”, nữ ca sĩ Thư gửi anh hạnh phúc vì việc làm ý nghĩa của mình.

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 2
Công Vinh sát cánh bên vợ trong chuyến ghé thăm đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 12 - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Thủy Tiên, nhiều khán giả cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của cặp vợ chồng nổi tiếng.

“Rất trân trọng tấm lòng của anh chị, chúc chị Tiên và anh Vinh nhiều sức khỏe và thành công trong công việc, để có thể giúp nhiều hoàn cảnh nữa” - một fan bình luận.

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 3

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 4
Khung cảnh hoang tàn tại Phú Yên sau cơn bão số 12 - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 5
Đi cùng hai vợ chồng là một vài người bạn và cô học trò Khánh An - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 6

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 7

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 8

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 9
Người dân phấn khởi khi nhận được tiền ủng hộ - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 10

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 11

Vợ chồng Thủy Tiên đi Phú Yên trao 550 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 12: Nhà nhiều nhất 42 triệu, ít nhất 1 triệu - Ảnh 12
Hành động cao đẹp của vợ chồng Thủy Tiên khiến ai cũng thấy ấm lòng - Ảnh: FBNV

Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây

Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây

Nhiều người cảm phục hành động của Công Vinh khi biết tin bà xã Thủy Tiên bỏ tiền túi và vận động quyên góp, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh bão số 12

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