Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây

Giải trí 10/11/2017 14:02

Nhiều người cảm phục hành động của Công Vinh khi biết tin bà xã Thủy Tiên bỏ tiền túi và vận động quyên góp, giúp đỡ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Trước hậu quả nghiêm trọng của cơn bão số 12 vừa qua, ca sĩ Thủy Tiên đã quyên góp 100 triệu để ủng hộ người dân. Đặc biệt, cô còn kêu gọi bạn bè, người thân cùng chung tay giúp đỡ người dân vùng bão lũ.

Bà xã Công Vinh cho biết khi lũ rút cô sẽ đến tận nơi để trao tận tay những phần quà và tiền cho người dân.

Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây - Ảnh 1
Ngoài việc ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân vùng lũ, Thủy Tiên còn kêu gọi mọi người cùng chung tay đóng góp - Ảnh: Internet

Trước hành động của vợ, Công Vinh không chỉ khích lệ mà còn kêu gọi mọi người trong đội bóng cùng ủng hộ. Đặc biệt, anh còn muốn cùng vợ đến tận nơi để trao quà cho người dân.

Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây - Ảnh 2
Trước hành động của vợ, Công Vinh chẳng những ủng hộ nhiệt tình mà còn kêu gọi mọi người cùng giúp sức cho người dân bị thiệt hại do lũ - Ảnh: Internet

Cựu danh thủ chia sẻ trên Facebook:"Vợ mình mình làm gì mình phải ủng hộ giúp đỡ vợ mình hết sức chứ, ngoài anh em trong đội ba sẽ kêu gọi thêm bạn bè anh em góp sức thêm nữa, ba còn phải đi theo mẹ đến tận nơi trao tiền cho người dân chứ mẹ đi 1 mình vất vả sao ba yên tâm được... thấy ba làm chồng chuẩn chưa?".

Trước đó, Công Vinh - Thủy Tiên cũng đã rất nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tài năng và sống có trách nhiệm với xã hội, không khó hiểu tại sao cặp đôi luôn nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến của mọi người.

Nghe tin Thủy Tiên bỏ 100 triệu tiền túi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, Công Vinh phản ứng thế này đây - Ảnh 3
Trước đó, cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên cũng từng rất nhiều lần tặng gạo và quà cho các hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Thủy Tiên ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân chịu thiệt hại bởi cơn bão Damrey

Thủy Tiên ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân chịu thiệt hại bởi cơn bão Damrey

Hành động đẹp của Thủy Tiên nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

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