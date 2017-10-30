Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm trên sân khấu khiến nhiều người 'thót tim'

Tham dự buỗi lễ bế mạc Triển lãm ô tô quốc tế tại Việt Nam, ca sĩ Thủy Tiên bạo dạn diện bộ đồ mát mẻ để lộ hơn nửa vòng 1 khiến nhiều người "bỏng mắt".

Thủy Tiên là một trong những ca sĩ khách mời quan trọng tại buỗi lễ bế mạc Triển lãm ô tô quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 30/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - quận 7, TP.HCM).

Diện bộ đồ ánh kim khá mát mẻ, bà xã Công Vinh làm nóng sân khấu hội chợ với những ca khúc hit đình đám. Tuy nhiên, sức nóng từ các bài hát không gây chú ý bằng đôi gò bồng đảo bốc lửa của người đẹp.

Vì mặc chiếc áo khoét sâu để lộ hơn nửa vòng 1 nên mỗi khi Thủy Tiên cúi xuống, toàn bộ khách mời phải "thót tim" vì sợ cô sơ ý "lộ hàng".