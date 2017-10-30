Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm trên sân khấu khiến nhiều người 'thót tim'

Giải trí 30/10/2017 14:42

Tham dự buỗi lễ bế mạc Triển lãm ô tô quốc tế tại Việt Nam, ca sĩ Thủy Tiên bạo dạn diện bộ đồ mát mẻ để lộ hơn nửa vòng 1 khiến nhiều người "bỏng mắt".

Thủy Tiên là một trong những ca sĩ khách mời quan trọng tại buỗi lễ bế mạc Triển lãm ô tô quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 30/10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - quận 7, TP.HCM).

Diện bộ đồ ánh kim khá mát mẻ, bà xã Công Vinh làm nóng sân khấu hội chợ với những ca khúc hit đình đám. Tuy nhiên, sức nóng từ các bài hát không gây chú ý bằng đôi gò bồng đảo bốc lửa của người đẹp.

Vì mặc chiếc áo khoét sâu để lộ hơn nửa vòng 1 nên mỗi khi Thủy Tiên cúi xuống, toàn bộ khách mời phải "thót tim" vì sợ cô sơ ý "lộ hàng".

Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm
Thủy Tiên diện áo hở bạo, khoe vòng 1 "đốt mắt" trước ống kính - Ảnh: Ngoisao.net

Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm
Nữ ca sĩ khoe sắc bên siêu xe tiền tỉ - Ảnh: Ngoisao.net

Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm
Bà xã Công Vinh khoe vũ đạo bốc lửa cùng vũ đoàn - Ảnh: Ngoisao.net

Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm
Bộ đồ ánh kim sang trọng giúp Thủy Tiên nổi bật tại sự kiện - Ảnh: Ngoisao.net

Thủy Tiên diện váy trễ nải khoe ngực đầy, suýt lộ điểm nhạy cảm
Tuy nhiên, mỗi khi nữ ca sĩ cúi xuống thì sẽ khiến khách mời phải "rộn ràng con tim" vì vòng 1 căng đầy của mình - Ảnh: Ngoisao.net

Vừa ra mắt album Bolero, Thủy Tiên bị 'ông vua nhạc sến' Vinh Sử chê hát nhái và bắt chước quá nhiều

Vừa ra mắt album Bolero, Thủy Tiên bị 'ông vua nhạc sến' Vinh Sử chê hát nhái và bắt chước quá nhiều

Vừa ra mắt album Bolero đầu tay, ca sĩ Thủy Tiên đã bị "ông vua nhạc sến" Vinh Sử thẳng thừng chê hát bắt chước quá nhiều. Lời nhận xét của ông dành cho bà xã cầu thủ Công Vinh khiến dư luận xôn xao.

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Từ khóa:   Triển lãm ô tô quốc tế tại Việt Nam Thủy Tiên

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