Vừa ra mắt album Bolero, Thủy Tiên bị 'ông vua nhạc sến' Vinh Sử chê hát nhái và bắt chước quá nhiều

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, nhạc sĩ Vinh Sử, "cha đẻ" của nhiều ca khúc nổi tiếng, đã có những nhận xét về album Bolero đầu tay của Thủy Tiên. Theo "ông vua nhạc sến", Thủy Tiên là một ca sĩ có giọng hát hay ở thể loại nhạc trẻ nhưng đối với Bolero thì cô bắt chước người khác quá nhiều.

"Ông vua nhạc sến" cũng đưa ra lời khuyên cho những ca sĩ trẻ muốn hát hay và truyền đạt được cái hồn của những ca khúc Bolero đòi hỏi phải tập luyện chăm chỉ.

Nhạc sĩ Vinh Sử thẳng thắn chia sẻ với Kul.vn: "Có thể người này hát nhạc trẻ hay, chuyển sang hát Bolero thì cũng tương đối, được nhưng mang tính chất nhái, bắt chước... những người hát trước đó nhiều hơn. Chứ muốn ca đúng, chuẩn Bolero thì phải trau chuốt từng câu, từng chữ và để gọi là đúng chất Bolero thì khó lắm".

Ông cho biết: "Tôi nghĩ, đã là ca sĩ, họ được trời phú cho giọng hát hay, và để hát hay dòng nhạc Bolero thì việc chăm chỉ tập luyện sẽ giúp nó tốt hơn. Ngoài ra, phải biết cách gói ghém và hiểu được cái hồn của mỗi ca khúc".

Về phát ngôn của Thanh Lam: "Nói như vậy khác nào tự làm xấu mình"

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Vinh Sử cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về phát ngôn ca sĩ miền Nam không có học hành nhiều, chỉ nổi tiếng nhờ truyền thông của Thanh Lam gần đây.

"Cha đẻ" ca khúc Gõ cửa trái tim cho hay: "Nói như vậy khác nào tự làm xấu mình bởi không có hiểu biết mới phát ngôn như vậy. Những người có chuyên môn cao nhưng đâu phải ai cũng hát hay nhưng nhiều người không được học bài bản lại được trời phú cho giọng ca tốt. Đó là chỉ nói là giọng hát hay chứ chưa nói gì đến âm nhạc. Mà với tôi, hát hay rồi thì đưa bài hát nào cũng hay, hoặc nếu không hay chỉ là do chưa tập luyện kỹ lưỡng. Một người hát hay là nhờ ở cái giọng chứ không phải là viết nhạc hay đòi người ca phải hay".

Trong thời điểm các cuộc thi về Bolero phát triển mạnh mẽ cần có những giám khảo có chuyên môn, Vinh Sử được cho là xứng đáng ngồi ở vị trí này. Tuy nhiên, ông luôn tránh né và từ chối bởi vì không muốn đụng chạm và sợ những thị phi từ dư luận.

Nhạc sĩ Vinh Sử cũng cho biết ngoài ông ra thì những cái tên như Ngọc Sơn, Giao Linh, Phương Dung... sẽ rất phù hợp để làm giám khảo những cuộc thi, chương trình âm nhạc về Bolero vì họ có chuyên môn và từng có bề dày thời gian theo đuổi dòng nhạc này.