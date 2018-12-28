Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn

Sau sự cố bị mẹ chồng hiểu lầm là bí mật ly hôn, Thủy Tiên xuất hiện tình cảm bên Công Vinh đập tan mọi nghi vấn.
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Mới đây, vợ chồng Công Vinh đã sánh đôi đi dự một sự kiện ở TP.HCM. Cặp vợ chồng xuất hiện tình tứ, liên tục nắm tay và trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. Trong khi cựu tiền đạo số 1 Việt Nam diện vest bảnh bao thì giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc diện bộ váy khoét sâu khoe làn da trắng sứ cùng vòng 1 quyến rũ.
Động thái này của cả hai khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Như vậy là sau tin đồn ly hôn xuất phát từ một chương trình truyền hình, có thể thấy gia đình nhỏ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn hạnh phúc như xưa. Dù đã chung sống 6 năm và có một con gái lớn nhưng sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ. Dù vậy, một số fan tỏ ra xót xa khi thấy Thủy Tiên gầy và xanh xao đi nhiều.
Cách đây một tuần, Thủy Tiên khá hoảng hốt khi chia sẻ đoạn hội thoại với mẹ chồng trên trang cá nhân. Cụ thể, mẹ Công Vinh sau khi nghe bà con chòm xóm xì xào rằng gia đình con trai tan vỡ thì đã vô cùng sốc. Trong điệu bộ hớt hải, bà Hồ Thị Tuệ vừa khóc vừa hỏi Thủy Tiên vì sao giấu bà chuyện tày trời như vậy
Hóa ra, mọi chuyện xuất phát từ việc Công Vinh giả vờ ghen với người cũ của vợ trên sóng truyền hình. Theo đó khi cùng xuất hiện ở hàng ghế khách mời tại chương trình Sao Hỏa Sao Kim, cặp đôi "Becks-Vic" của Việt Nam đã có những chia sẻ chân thành trước mặt đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm chung sống Thủy Tiên dám hé lộ về mối tình thuở còn đi học khiến cựu tiền đạo mang áo số 9 choáng váng. Trước mặt nhiều người, Công Vinh trêu chọc bà xã rằng sẽ ký đơn ly hôn ngay vì không chấp nhận vợ còn vương vấn tình xưa. Sự việc trên vô tình khiến họ hàng ở quê cũng như mẹ đẻ Công Vinh hiểu lầm.