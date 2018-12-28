Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn

Mới đây, vợ chồng Công Vinh đã sánh đôi đi dự một sự kiện ở TP.HCM. Cặp vợ chồng xuất hiện tình tứ, liên tục nắm tay và trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. Trong khi cựu tiền đạo số 1 Việt Nam diện vest bảnh bao thì giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc diện bộ váy khoét sâu khoe làn da trắng sứ cùng vòng 1 quyến rũ.

Động thái này của cả hai khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Như vậy là sau tin đồn ly hôn xuất phát từ một chương trình truyền hình, có thể thấy gia đình nhỏ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn hạnh phúc như xưa. Dù đã chung sống 6 năm và có một con gái lớn nhưng sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ. Dù vậy, một số fan tỏ ra xót xa khi thấy Thủy Tiên gầy và xanh xao đi nhiều.