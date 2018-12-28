Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn

Hậu trường 28/12/2018 13:30

Sau sự cố bị mẹ chồng hiểu lầm là bí mật ly hôn, Thủy Tiên xuất hiện tình cảm bên Công Vinh đập tan mọi nghi vấn.

Mới đây, vợ chồng Công Vinh đã sánh đôi đi dự một sự kiện ở TP.HCM. Cặp vợ chồng xuất hiện tình tứ, liên tục nắm tay và trao nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào. Trong khi cựu tiền đạo số 1 Việt Nam diện vest bảnh bao thì giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc diện bộ váy khoét sâu khoe làn da trắng sứ cùng vòng 1 quyến rũ.

Động thái này của cả hai khiến người hâm mộ hết sức vui mừng. Như vậy là sau tin đồn ly hôn xuất phát từ một chương trình truyền hình, có thể thấy gia đình nhỏ của Thủy Tiên - Công Vinh vẫn hạnh phúc như xưa. Dù đã chung sống 6 năm và có một con gái lớn nhưng sự ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ. Dù vậy, một số fan tỏ ra xót xa khi thấy Thủy Tiên gầy và xanh xao đi nhiều.

Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn - Ảnh 1
Thủy Tiên và Công Vinh tình cảm bên nhau trong một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet
Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn - Ảnh 2
Thủy Tiên mặc gợi cảm xuất hiện bên Công Vinh, người gầy đi nhiều sau tin đồn ly hôn - Ảnh 3
Nữ ca sĩ gầy đi nhiều sau tin đồn tai bay vạ gió - Ảnh: Internet

Cách đây một tuần, Thủy Tiên khá hoảng hốt khi chia sẻ đoạn hội thoại với mẹ chồng trên trang cá nhân. Cụ thể, mẹ Công Vinh sau khi nghe bà con chòm xóm xì xào rằng gia đình con trai tan vỡ thì đã vô cùng sốc. Trong điệu bộ hớt hải, bà Hồ Thị Tuệ vừa khóc vừa hỏi Thủy Tiên vì sao giấu bà chuyện tày trời như vậy

Hóa ra, mọi chuyện xuất phát từ việc Công Vinh giả vờ ghen với người cũ của vợ trên sóng truyền hình. Theo đó khi cùng xuất hiện ở hàng ghế khách mời tại chương trình Sao Hỏa Sao Kim, cặp đôi "Becks-Vic" của Việt Nam đã có những chia sẻ chân thành trước mặt đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm chung sống Thủy Tiên dám hé lộ về mối tình thuở còn đi học khiến cựu tiền đạo mang áo số 9 choáng váng. Trước mặt nhiều người, Công Vinh trêu chọc bà xã rằng sẽ ký đơn ly hôn ngay vì không chấp nhận vợ còn vương vấn tình xưa. Sự việc trên vô tình khiến họ hàng ở quê cũng như mẹ đẻ Công Vinh hiểu lầm.

Mẹ Công Vinh khóc không thành tiếng khi hay tin vợ chồng con trai ly hôn

Mẹ Công Vinh khóc không thành tiếng khi hay tin vợ chồng con trai ly hôn

Thủy Tiên khá sốc khi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng với nội dung hỏi rõ ngọn ngành chuyện hai vợ chồng đã bí mật ly hôn.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên - Công Vinh gia đình Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 24 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 50 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 3 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 55 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42