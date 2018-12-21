Mẹ Công Vinh khóc không thành tiếng khi hay tin vợ chồng con trai ly hôn

Thủy Tiên khá sốc khi nhận được cuộc gọi của mẹ chồng với nội dung hỏi rõ ngọn ngành chuyện hai vợ chồng đã bí mật ly hôn.

Mới đây, Thủy Tiên gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân đoạn hội thoại ngắn với mẹ chồng. Cụ thể, mẹ Công Vinh sau khi nghe bà con chòm xóm xì xào rằng gia đình con trai tan vỡ thì đã vô cùng sốc. Trong điệu bộ hớt hải, bà Hồ Thị Tuệ vừa khóc vừa hỏi Thủy Tiên vì sao giấu bà chuyện tày trời như vậy. "Mẹ chồng em vừa gọi chồng em khóc nức nở nói không thành tiếng, bảo dân làng họ đến nhà hỏi thăm sao hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên ly hôn? Chồng em bảo làm gì có chuyện này, hai vợ chồng con đang hạnh phúc mà có chuyện gì đâu mẹ? Mẹ chồng bảo "có chuyện chi mà dấu mẹ... dân làng họ kéo đến nhà hỏi ầm ầm này, họ nói báo chí họ viết hết rồi đừng giấu nữa"... Bố chồng cũng gọi, thế là google ra cái tin này" - Thủy Tiên viết.

Thủy Tiên hoang mang khi mẹ chồng gọi điện xác nhận chuyện vợ chồng ly hôn - Ảnh: Internet Mẹ chồng Thủy Tiên rất thương con dâu, thường xuyên gọi điện quan tâm - Ảnh: Internet Ban đầu Thủy Tiên cũng khá hoang mang, không rõ vì sao lại có tin đồn trên trời rớt xuống như vậy. Cô khẳng định với mẹ là vợ chồng vẫn đang hạnh phúc và trấn an bà. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Thủy Tiên lên mạng tìm kiếm thông tin mới ngã ngửa vấn đề. Hóa ra đây là sự cố xuất phát từ một chương trình truyền hình mà hai vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cùng tham gia. Theo đó, khi cùng xuất hiện ở hàng ghế khách mời tại chương trình Sao Hỏa Sao Kim, cặp đôi "Becks-Vic" của Việt Nam đã có những chia sẻ chân thành trước mặt đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên sau 6 năm chung sống Thủy Tiên dám hé lộ về mối tình thuở còn đi học khiến cựu tiền đạo mang áo số 9 choáng váng. Trước mặt nhiều người, Công Vinh trêu chọc bà xã rằng sẽ ký đơn ly hôn ngay vì không chấp nhận vợ còn vương vấn tình xưa. Sau đó, Thủy Tiên vội vàng "chữa cháy": “Chồng em nói vậy chứ không biết ghen là gì đâu!”.

Sự lém lỉnh của Công Vinh trên sóng truyền hình khiến mẹ hiểu lầm là hai vợ chồng ly hôn thật - Ảnh: Internet Thủy Tiên và Công Vinh đã có 6 năm gắn bó giữa showbiz đầy thị phi - Ảnh: Internet Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu yêu nhau từ sau khi cầu thủ xứ Nghệ thực hiện cú đánh đầu xuất thần tại giải AFF Cup 2008 và đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi vô địch. Mặc dù vướng không ít ồn ào nhưng cặp đôi vẫn nắm tay nhau vượt qua tất cả và cùng xây dựng gia đình êm ấm. Giờ đây sau sáu năm về chung nhà, gia đình nhỏ của Thủy Tiên - Công Vinh đang được xem là hình mẫu lý tưởng của showbiz Việt. Trên trang cá nhân, cặp đôi cũng thường xuyên khiến khán giả ghen tỵ với những lời yêu thương dành cho nhau. Trong khi Thủy Tiên đảm đang chăm sóc chồng con thì Công Vinh cũng không ngại hỗ trợ bà xã việc nhà. Cựu tiền đạo số 1 Việt Nam cũng luôn miệng hứa sẽ yêu Thủy Tiên đời đời kiếp kiếp.

Fan chứng kiến cảnh tượng bất ngờ khi mang bánh kem đến tận nhà chúc mừng sinh nhật Thủy Tiên Hình ảnh giản dị của ca sĩ Thủy Tiên khi ở nhà cùng chồng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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