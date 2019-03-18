Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ

Nguyệt Ánh là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là từ khi lấy chồng, sinh con. Cô được người hâm mộ nhận xét là bà mẹ khá kỹ tính của showbiz Việt. Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái khoe con trên mạng xã hội, nữ diễn viên Cổng mặt trời lại chưa một lần hé lộ diện mạo của "hoàng tử bé".

Thi thoảng Nguyệt Ánh cũng chia sẻ một vài hình ảnh của nhóc tỳ. Tuy nhiên, cô cố tình che đi gương mặt của cậu bé khiến công chúng càng tò mò.