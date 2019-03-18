Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ

Dù không phải là lần đầu tiên khoe con, nhưng đây là lần Nguyệt Ánh để lộ rõ nhất gương mặt quý tử đầu lòng.
- Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần
- Khoe ảnh con trai lớn phổng phao, Nguyệt Ánh ước có con với chồng Ấn Độ sớm hơn
Nguyệt Ánh là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là từ khi lấy chồng, sinh con. Cô được người hâm mộ nhận xét là bà mẹ khá kỹ tính của showbiz Việt. Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái khoe con trên mạng xã hội, nữ diễn viên Cổng mặt trời lại chưa một lần hé lộ diện mạo của "hoàng tử bé".
Thi thoảng Nguyệt Ánh cũng chia sẻ một vài hình ảnh của nhóc tỳ. Tuy nhiên, cô cố tình che đi gương mặt của cậu bé khiến công chúng càng tò mò.
Sau nhiều lần úp mở, bà mẹ bỉm sữa vừa hé lộ hình ảnh mới nhất của con trai. Lần này, Nguyệt Ánh đã giải tỏa phần nào sự tò mò của fan khi khoe ảnh chính diện gương mặt quý tử. Dù đã dùng kính và nón khéo léo che chắn, nhưng nữ diễn viên vẫn để lộ những đường nét đáng yêu trên gương mặt con trai cưng.
Dễ dàng nhận ra con trai Nguyệt Ánh sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ. Cậu bé có mái tóc đen, làn da trắng, môi chúm chím, đôi mắt to tròn.
Dưới bài viết, cư dân mạng tỏ ra thích thú với diện mạo đáng yêu của con trai nữ diễn viên. Đặc biệt, Nguyệt Ánh bất ngờ tiết lộ về tính cách “siêu quậy” của con trai khi được một người quen hỏi thăm.
"Trộm vía bé thấy cưng quá"; "Thật là cưng"; "Nhìn giống chị Ánh quá"; "Em càng lớn càng điển trai nha"; "cưng quá trời"... là vô số những bình luận khen ngợi sự đáng yêu của con trai Nguyệt Ánh.