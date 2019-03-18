Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ

Hậu trường 18/03/2019 17:09

Dù không phải là lần đầu tiên khoe con, nhưng đây là lần Nguyệt Ánh để lộ rõ nhất gương mặt quý tử đầu lòng.

Nguyệt Ánh là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, đặc biệt là từ khi lấy chồng, sinh con. Cô được người hâm mộ nhận xét là bà mẹ khá kỹ tính của showbiz Việt. Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái khoe con trên mạng xã hội, nữ diễn viên Cổng mặt trời lại chưa một lần hé lộ diện mạo của "hoàng tử bé".

Thi thoảng Nguyệt Ánh cũng chia sẻ một vài hình ảnh của nhóc tỳ. Tuy nhiên, cô cố tình che đi gương mặt của cậu bé khiến công chúng càng tò mò.

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh 1

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh 2
Diễn viên Nguyệt Ánh thường che đi gương mặt của con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh: FBNV

Sau nhiều lần úp mở, bà mẹ bỉm sữa vừa hé lộ hình ảnh mới nhất của con trai. Lần này, Nguyệt Ánh đã giải tỏa phần nào sự tò mò của fan khi khoe ảnh chính diện gương mặt quý tử. Dù đã dùng kính và nón khéo léo che chắn, nhưng nữ diễn viên vẫn để lộ những đường nét đáng yêu trên gương mặt con trai cưng.

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh 3
Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên để lộ nhiều đường nét trên gương mặt con trai cưng - Ảnh: FBNV
Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh 4
Cậu bé sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, làn da trắng, khuôn miệng chúm chím giống mẹ - Ảnh: FBNV

Dễ dàng nhận ra con trai Nguyệt Ánh sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ. Cậu bé có mái tóc đen, làn da trắng, môi chúm chím, đôi mắt to tròn.

Dưới bài viết, cư dân mạng tỏ ra thích thú với diện mạo đáng yêu của con trai nữ diễn viên. Đặc biệt, Nguyệt Ánh bất ngờ tiết lộ về tính cách “siêu quậy” của con trai khi được một người quen hỏi thăm.

Cuối cùng Nguyệt Ánh đã chịu khoe chính diện khuôn mặt con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ - Ảnh 5
Hơn 8 tháng sau sinh, Nguyệt Ánh ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ đúng chuẩn 'gái một con' - Ảnh: FBNV

"Trộm vía bé thấy cưng quá"; "Thật là cưng"; "Nhìn giống chị Ánh quá"; "Em càng lớn càng điển trai nha"; "cưng quá trời"... là vô số những bình luận khen ngợi sự đáng yêu của con trai Nguyệt Ánh.

6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu

6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu

Nhân kỷ niệm 2 năm "về chung nhà" với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe vóc dáng con trai bụ bẫm nhưng vẫn giấu mặt cậu bé.

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