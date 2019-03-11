6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu

Hậu trường 11/03/2019 17:48

Nhân kỷ niệm 2 năm "về chung nhà" với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe vóc dáng con trai bụ bẫm nhưng vẫn giấu mặt cậu bé.

Nguyệt Ánh hạ sinh con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ vào tháng 9/2018. Khác với nhiều mẹ bỉm sữa thích khoe con, nữ diễn viên Cổng mặt trời chưa một lần công khai gương mặt quý tử đầu lòng với công chúng.

Thi thoảng cô nàng có chia sẻ một vài khoảnh khắc của con nhưng lại chụp ở góc nghiêng, hoặc cố ý che đi diện mạo. Có lẽ vì không muốn con trai bị mọi người soi mói nhiều nên cô quyết định chưa cho cậu bé lộ diện.

6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Nguyệt Ánh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, rất hiếm khi nói về chồng con - Ảnh: FBNV
6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh 2
Cô chưa một lần khoe toàn bộ gương mặt con trai đầu lòng - Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Nguyệt Ánh lại khiến mọi người xuýt xoa khi đăng tải hình ảnh con trai trên trang cá nhân. Thấm thoát mà quý tử đầu lòng nhà nữ diễn viên đã 6 tháng tuổi. Cậu bé để lộ vóc dáng mũm mĩm, cứng cáp khi theo mẹ đi du lịch. Đặc biệt, có thể thấy con trai Nguyệt Ánh sở hữu làn da trắng giống mẹ.

6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh 3
Hình ảnh mới nhất của con trai được Nguyệt Ánh đăng tải nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh: FBNV
6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh 4
Dù đã khéo léo che kín toàn bộ gương mặt và vóc dáng cậu bé...
6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu - Ảnh 5
... nhưng công chúng có thể nhận ra con trai Nguyệt Ánh đã lớn và cứng cáp hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Tháng 3/2017, Nguyệt Ánh bất ngờ tổ chức lễ cưới với ông xã Ấn Độ. Hôn lễ diễn ra tại bãi biển Phan Thiết với sự góp mặt của hai bên gia đình cùng một vài người bạn thân thiết của cô dâu chú rể. Sau khi kết hôn, Nguyệt Ánh không sang Ấn Độ làm dâu mà vẫn ở lại Việt Nam sinh sống cùng chồng. Kể từ khi lấy chồng và sinh con, nữ diễn viên càng kín tiếng hơn trong chuyện đời tư. 

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần

Sau 5 tháng sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh hé lộ mặt em bé với đôi mắt tròn xoe, làn da trắng ngần

Dù không để lộ toàn bộ gương mặt con đầu lòng, nhưng với hình ảnh vừa được đăng tải, công chúng có thể thấy được cậu bé rất đáng yêu.

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