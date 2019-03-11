6 tháng sau khi sinh con với chồng Ấn Độ, Nguyệt Ánh khoe em bé lớn phổng phao, đáng yêu

Nguyệt Ánh hạ sinh con trai đầu lòng với chồng Ấn Độ vào tháng 9/2018. Khác với nhiều mẹ bỉm sữa thích khoe con, nữ diễn viên Cổng mặt trời chưa một lần công khai gương mặt quý tử đầu lòng với công chúng.

Thi thoảng cô nàng có chia sẻ một vài khoảnh khắc của con nhưng lại chụp ở góc nghiêng, hoặc cố ý che đi diện mạo. Có lẽ vì không muốn con trai bị mọi người soi mói nhiều nên cô quyết định chưa cho cậu bé lộ diện.