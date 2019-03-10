Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con

Hậu trường 10/03/2019 13:34

Hành động của Trường Giang và Nhã Phương trong đoạn clip quảng cáo mới đây được cho là đang ngầm thừa nhận chuyện sinh con.

Tin đồn Nhã Phương sinh con đầu lòng xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên từ đó đến nay cả Trường Giang và Nhã Phương đều im hơi lặng tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Tuy nhiên, mới đây cặp đôi hot nhất làng giải trí đã góp mặt trong một clip quảng cáo. “Mười Khó” và bà xã vào vai cặp vợ chồng đang tất bật chuẩn bị sinh nhật cho con gái đầu lòng.

Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con - Ảnh 1
Trong đoạn clip quảng cáo mới đây, Trường Giang thừa nhận vợ đã sinh con gái đầu lòng - Ảnh: Internet
Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con - Ảnh 2
Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con - Ảnh 3
Nhã Phương và Trường Giang tất bật chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con - Ảnh: Internet

Tuy chỉ là diễn nhưng cả hai đã khắc họa chân thực cuộc sống hôn nhân. Đáng chú ý nhất là đoạn nhân viên giao hàng tới và hỏi vợ chồng Trường Giang: "Chị Phương mới sinh con gái xong nè". Trường Giang lập tức trả lời: "Sao biết vậy?". "Trên báo đăng đầy nè", nhân viên giao hàng đáp lại.

Tuy không chính thức nói về việc Nhã Phương sinh nở nhưng những câu trả lời chắc nịch của Trường Giang được cho là đang ngầm thừa nhận chuyện gia đình anh đã đón con đầu lòng hồi tháng 1/2019.  

Trường Giang bất ngờ thừa nhận chuyện Nhã Phương sinh con - Ảnh 4
Nhã Phương ra dáng bà mẹ đảm đang sau hai tháng sinh con gái - Ảnh: Internet

Cuối năm 2018, một số fan tiết lộ đã bắt gặp Nhã Phương đến sinh con tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tuy nhiên, mọi hình ảnh về cặp vợ chồng cùng em bé được giữ gìn nghiêm ngặt. Nữ diễn viên được cho là đã hạ sinh một tiểu công chúa xinh xắn. Tuy nhiên, cho đến nay đôi vợ chồng vẫn chưa chịu thông báo tin vui.

Hiện tại, Nhã Phương đã quay lại showbiz dù chưa hết thời gian ở cữ. Trong khi đó, Trường Giang cũng khá tật bật với những dự án mới. Dù vậy, trên trang cá nhân họ vẫn thường xuyên hé lộ về cuộc sống hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến ai cũng vui mừng.

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Thời gian qua, tin đồn vợ chồng Trường Giang – Nhã Phương mới chào đón đứa con đầu lòng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, đến giờ, cả hai vẫn giữ im lặng.

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