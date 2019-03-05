Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới?

Hình ảnh Nam Em diện áo dài đỏ xuất hiện bên một chàng trai làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã bí mật kết hôn.
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Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh được cho là chụp trong lễ cưới bí mật của Hoa khôi Nam Em. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài đỏ thắm và liên tục cười tươi bên chú rể có gương mặt khá lạ.
Có thể thấy, không gian căn nhà được trang trí theo phong tục cưới xin của người Việt. Trên bàn cũng đặt nhiều sính lễ do nhà trai mang đến. Dường như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 rất hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nhiều người nhận xét, Nam Em vốn đã xinh đẹp nay lại càng rực rỡ hơn trong màu áo cô dâu.
Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều người phát hiện ra người phụ nữ trong vai mẹ của Nam Em chính là một diễn viên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, bối cảnh phía sau cũng khá đơn giản, được bày biện rất sơ sài.
Do đó, không ít khán giả cho rằng đây chỉ là hình thức nhá hàng sản phẩm mới của Nam Em. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng mỹ nhân sinh năm 1996 trông vô cùng xinh đẹp khi diện trang phục cưới. Nhiều fan cũng mong chờ Nam Em sớm lấy chồng bởi cô đã quá đau khổ từ cuộc tình ồn ào với Trường Giang.