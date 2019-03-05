Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới?

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh được cho là chụp trong lễ cưới bí mật của Hoa khôi Nam Em. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài đỏ thắm và liên tục cười tươi bên chú rể có gương mặt khá lạ.

Có thể thấy, không gian căn nhà được trang trí theo phong tục cưới xin của người Việt. Trên bàn cũng đặt nhiều sính lễ do nhà trai mang đến. Dường như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 rất hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nhiều người nhận xét, Nam Em vốn đã xinh đẹp nay lại càng rực rỡ hơn trong màu áo cô dâu.