Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới?

Hậu trường 05/03/2019 10:47

Hình ảnh Nam Em diện áo dài đỏ xuất hiện bên một chàng trai làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã bí mật kết hôn.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt ảnh được cho là chụp trong lễ cưới bí mật của Hoa khôi Nam Em. Người đẹp trang điểm nhẹ nhàng, diện áo dài đỏ thắm và liên tục cười tươi bên chú rể có gương mặt khá lạ.

Có thể thấy, không gian căn nhà được trang trí theo phong tục cưới xin của người Việt. Trên bàn cũng đặt nhiều sính lễ do nhà trai mang đến. Dường như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 rất hạnh phúc trong ngày trọng đại. Nhiều người nhận xét, Nam Em vốn đã xinh đẹp nay lại càng rực rỡ hơn trong màu áo cô dâu.

Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 1
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 2
Hình ảnh Nam Em diện áo dài đỏ trong ngày cưới được dân mạng chia sẻ rầm rộ - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 3
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 4
Nam Em cùng chú rể tươi cười trong ngày vui của đời mình - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 5
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 6
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 7
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 8
Nam Em xúc động chia tay mẹ trước khi bước lên xe hoa theo chồng - Ảnh: Internet
Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? - Ảnh 9
Tuy nhiên, những hình ảnh trên chỉ là được chụp từ hậu trường quay MV mới của người đẹp - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều người phát hiện ra người phụ nữ trong vai mẹ của Nam Em chính là một diễn viên khá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Ngoài ra, bối cảnh phía sau cũng khá đơn giản, được bày biện rất sơ sài.

Do đó, không ít khán giả cho rằng đây chỉ là hình thức nhá hàng sản phẩm mới của Nam Em. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng mỹ nhân sinh năm 1996 trông vô cùng xinh đẹp khi diện trang phục cưới. Nhiều fan cũng mong chờ Nam Em sớm lấy chồng bởi cô đã quá đau khổ từ cuộc tình ồn ào với Trường Giang.

Mặc áo bệnh nhân, Nam Em khiến fan lo lắng tột độ với hành động khác người

Mặc áo bệnh nhân, Nam Em khiến fan lo lắng tột độ với hành động khác người

Sau những phát ngôn sốc đầu năm, Hoa khôi Nam Em lại tiếp tục gây xôn xao với động thái bất bình thường của mình.

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Từ khóa:   Nam Em Nam Em kết hôn Nam Em đám cưới

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