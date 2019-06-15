Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối cần tiền chữa trị, Thanh Bi quyết định giấu Quang Lê làm điều này

Hậu trường 15/06/2019 11:42

Mới đây tại sự kiện ra mắt phim, Thanh Bi đã có những chia sẻ về bệnh tình của bố và mối quan hệ với tình cũ Quang Lê.

Chiều 14/6, nữ diễn viên Thanh Bi đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội. Được biết, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau thành công của “Người phán xử”.

Tại buổi họp báo, Thanh Bi cũng tiết lộ bố cô đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Khoảng thời gian này, cô tích cực chạy show, đóng quảng cáo để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Tuy nhiên, Thanh Bi chỉ có thể nhận show quảng cáo hoặc phim truyền hình ngắn chứ không dám nhận phim dài để có thời gian dành cho gia đình.

Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối cần tiền chữa trị, Thanh Bi quyết định giấu Quang Lê làm điều này - Ảnh 1
Thanh Bi nghẹn ngào tiết lộ bố cô đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về khoản chi phí cần để điều trị ung thư, Thanh Bi nghẹn ngào cho biết: “Tất nhiên là con số cũng sẽ đến tiền tỷ, từ xạ trị, hóa chất, sang nước ngoài, sang Singapore… Nói chung tốn kém rất nhiều tiền. Nhưng thú thực, bây giờ cũng chỉ kéo dài được sự sống cho bố thôi”.

Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối cần tiền chữa trị, Thanh Bi quyết định giấu Quang Lê làm điều này - Ảnh 2
Nữ diễn viên tích cực chạy show, đóng phim để kiếm tiền chữa bệnh cho bố - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thanh Bi còn tiết lộ cô đã phải bán căn nhà chung của cô và Quang Lê để đủ tiền trang trải viện phí. Tuy nhiên, cô đã giấu kín việc này với nam ca sĩ vì không muốn anh bận tâm đến chuyện gia đình cô. Đây là lần đầu nữ diễn viên chia sẻ về bệnh tình của bố, bởi trước đây cô luôn cố gắng không để mọi người biết về hoàn cảnh của mình.

Bố bị ung thư phổi giai đoạn cuối cần tiền chữa trị, Thanh Bi quyết định giấu Quang Lê làm điều này - Ảnh 3
Thanh Bi và Quang Lê thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với Quang Lê, Thanh Bi cho biết cả hai vẫn thỉnh thoảng tâm sự cùng nhau. Khi được hỏi liệu cả hai có ý định “nối lại tình xưa” hay không thì nữ diễn viên cho biết: “Anh Quang Lê cũng có lúc nhắn tin thế này, thế nọ. Chưa biết được, nhưng vẫn nói chuyện tình cảm với nhau. Tôi nghĩ cái gì cũng phải có duyên”.

Hiện tại, điều Thanh Bi quan tâm nhất chính là gia đình và sức khỏe của bố. Cô đang cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho những người thân yêu.

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