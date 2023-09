Quyết định rời công ty ba nuôi Quang Lê sau 6 năm gắn bó, Phương Mỹ Chi tiết lộ lý do

Mới đây, ca sĩ Phương Mỹ Chi bất ngờ đưa ra thông cáo báo chí về việc rời công ty của ba nuôi - Quang Lê Entertainment sau nhiều năm gắn bó.

Ngày cuối cùng của năm, người hâm mộ xôn xao trước thông tin ca sĩ Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty Quang Lê Entertainment.

Sau 6 năm gắn bó, quyết định này của giọng ca “Quê em mùa nước lũ” khiến nhiều người đồn đoán về mâu thuẫn giữa Phương Mỹ Chi và ba nuôi. Đưa ra lời giải thích về nguyên nhân ra đi, Phương Mỹ Chi cho biết bản thân muốn phát triển nghệ thuật theo con đường riêng.

Bên cạnh đó, cô bé mong được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau và bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những điều mới mẻ hơn. “Lý do lớn nhất vẫn là em muốn khám phá mình nhiều hơn, muốn biết được giới hạn của bản thân là gì. Còn lại những lý do khác nó không giúp em và ba yêu thương nhau hơn thì em xin được phép không đề cập đến ạ”.

Trước tin đồn “cơm không lành, canh không ngọt” với ca sĩ Quang Lê, Phương Mỹ Chi cho biết cô bé luôn dành cho ba nuôi tình cảm đặc biệt và sự tôn trọng nhất định. Ngoài ra, Phương Mỹ Chi cũng tiết lộ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ những dự án của công ty Quang Lê nếu được yêu cầu.

Sau khi tham gia “Giọng hát việt nhí 2013” và trở thành hiện tượng mạng xã hội, Phương Mỹ Chi ngày càng nổi tiếng và đắt show diễn. Trải qua không ít thị phi của làng giải trí, nữ ca sĩ nhí năm nào nay đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ và biết cách lựa chọn hướng đi cho mình trong tương lai.

