Sau ồn ào bất hòa với ba nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi ẩn ý: 'Thế giới không còn 1 màu hồng'

Hậu trường 16/01/2020 17:25

Dòng chia sẻ mới đây của ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục khiến dư luận dấy lên đồn đoán về chuyện bất hòa với ba nuôi Quang Lê.

Sau nhiều năm đồng hành, cuối năm 2019, Phương Mỹ Chi bất ngờ thông báo đã rời khỏi công ty của ba nuôi Quang Lê. Điều này làm rộ lên tin đồn tình cha con đang "cơm không lành, canh không ngọt".

Cách đây ít hôm, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" vui vẻ đăng ảnh hôn má ba nuôi trong tiệc sinh nhật tuổi 17 của mình. Hành động của "Cô bé dân ca" làm người hâm mộ phần nào yên lòng.

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6 năm làm con nuôi Quang Lê, Phương Mỹ Chi đã gặt hái được rất nhiều thành công - Ảnh: Internet
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Hình ảnh mới nhất trong tiệc sinh nhật tuổi 17 của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, trên fanpage chính thức của mình, ca sĩ Phương Mỹ Chi lại một lần nữa gây hoang mang khi đăng tải dòng tâm sự ẩn ý.

Cô viết: "Tuổi 17 với những mỏng manh. Cái tuổi phải luôn lựa chọn giữa 2 điều. Nghe lời người lớn hay lắng nghe chính mình. Em vào đời sớm hơn những bạn đồng trang lứa, điều em nhận được là hào quang, là tình cảm không biên giới của những người dưng xa lạ.

Tuổi 17, em nhận ra rằng, có người tốt và cũng có kẻ xấu. Có người thật lòng và cũng có kẻ giả dối. Thế giới không còn 1 màu hồng như lúc em còn 10 tuổi. Không sao em ơi, tổn thương đổi lấy cho ta món quà là sự tinh khôn. Đó là hành trang giúp em nhiều trên con đường phía trước. Và em sẽ gặp những người em sẽ gặp. 1 trái tim ấm áp, đón nhận thử thách chỉ càng khiến nó lan tỏa sự ấm áp đi xa hơn".

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Sau nhiều năm tham gia showbiz, 'chị Bảy' ngày càng xinh đẹp, tự tin và sành điệu - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của "chị Bảy" tiếp tục khiến nhiều người hoài nghi về mối quan hệ hiện tại của cô và ba nuôi Quang Lê. 

Giữa tin đồn mâu thuẫn với Phương Mỹ Chi, Quang Lê gây chú ý khi làm điều này cho con gái nuôi

Giữa tin đồn mâu thuẫn với Phương Mỹ Chi, Quang Lê gây chú ý khi làm điều này cho con gái nuôi

Sau khi kết thúc hợp đồng với Quang Lê Entertainment, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi và ba nuôi Quang Lê vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

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