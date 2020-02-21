Thêm một nghệ sĩ gạo cội qua đời khiến công chúng xót xa, tiếc thương

Hậu trường 21/02/2020 16:27

Người hâm mộ vô cùng tiếc thương khi NSND Huỳnh Nga - đạo diễn vở cải lương 'Đời cô Lựu' vừa trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Sáng 21/2, NSND Huỳnh Nga đã vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 88 tuổi. Trước khi mất tại nhà riêng, người đạo diễn tài hoa của sân khấu cải lương đã điều trị bệnh tim mạch, thận và hô hấp tại một bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh. Vài ngày trước, cố nghệ sĩ được bác sĩ cho xuất viện để gia đình lo hậu sự vì bệnh không thể cứu chữa được.

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Năm 2019, sức khỏe của nam nghệ sĩ suy yếu và phải nhập viện đến 3 lần - Ảnh: Internet

Vợ cố nghệ sĩ đau buồn chia sẻ: "Những ngày gần đây, do ông không thể ngủ được vì cứ nằm xuống thì khó thở, các bác sĩ đã giải phẫu đặt ống thở ở cổ họng nhưng do tuổi cao sức yếu, ông nhà tôi đã ra đi trong sự đau xót của gia đình".

Ông ra đi để lại nỗi đau buồn, thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng. Diễn viên Ngân Quỳnh tiếc thương: "Thương tiếc thầy. Cầu đức Phật gia phù hộ bố Nga được siêu sanh tịnh độ". Một dân mạng bày tỏ: "Xin chia buồn với gia đình NSND Quỳnh Nga! Một cây đại thụ của sân khấu đã ra đi! Một mất mát lớn của nghệ thuật truyền thống Việt Nam!".

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Nam nghệ sĩ là bậc thầy của sân khấu cải lương, được các nghệ sĩ kính trọng - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Huỳnh Nga tên thật là Huỳnh Văn Thạch. Ông sinh năm 1932 tại Long An và là một trong 8 nghệ sĩ đã lập đoàn kịch nói Nam Bộ năm 1957.

Trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình, NSND Huỳnh Nga đã dàn dựng gần 300 vở cải lương, kịch nói. Trong đó có nhiều vở được xem là kinh điển và được nhắc đến tận ngày nay như: Đời cô Lựu, Tấm Cám, Người giữ mộ, Tìm lại cuộc đời... 

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Bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến gia đình nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi sau khi biết tin bà ngoại cô vừa qua đời.

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