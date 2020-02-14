Nhiều sao Việt như Đại Nghĩa, Quyền Linh, Hồng Vân… tỏ ra bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên Phương Trang.

Tối qua (13/2), thông tin nữ diễn viên Phương Trang ra đi ở tuổi 24 khiến không ít người bàng hoàng. Được biết, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh lupus ban đỏ, cô đã qua đời vào ngày 12/2. Phương Trang qua đời khi còn quá trẻ - Ảnh: Internet Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt đồng loạt bày tỏ xót xa trước sự ra đi của Phương Trang.

Nhắc đến cô học trò nhỏ, nghệ sĩ Hồng Vân không giấu được nỗi buồn khi cho biết Phương Trang là một cô gái rất giàu nghị lực và đầy nhiệt huyết với nghề. Thậm chí, trước khi mất, nữ diễn viên trẻ vẫn xin Hồng Vân được bước lên sân khấu dù sức khỏe đang yếu. MC Đại Nghĩa đăng tải bức ảnh cuối cùng chụp cùng Phương Trang và nghẹn ngào cho biết: “Tấm hình cuối cùng, đó là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ không quên về một người bạn với vai diễn cuối cùng. Câu chuyện ấy, câu thoại ấy như là một định mệnh... Xem lại những bức hình này, muốn nói điều gì đó nhẹ nhàng thôi nhưng mắt thầy lại nhòe đi”.

Bức ảnh cuối cùng Đại Nghĩa chụp cùng cô học trò nhỏ - Ảnh: FB Đạo diễn Thanh Hiệp - người từng dạy nữ diễn viên tại lớp kịch của sân khấu Hồng Vân chia sẻ: “Nhìn di ảnh thật tươi của Phương Trang, nhìn gương mặt tiều tụy, không còn nước mắt để khóc của ba mẹ em, tôi không cầm được xúc động! Thương và đau xót khi viết những lời tiễn biệt với một diễn viên tròn 24 tuổi. Ở cõi vĩnh hằng em vẫn là nhân vật Hồng - mạnh mẽ, tràn đầy yêu thương được khán giả và thầy cô, bạn bè yêu mến nhé Phương Trang”. Bài đăng của đạo diễn Thanh Hiệp - Ảnh: FB Trong khi đó, Quyền Linh tỏ ra vô cùng đau lòng khi biết tin nữ diễn trẻ qua đời: “Trời ơi thương quá đi... xin thắp nén hương cầu chúc em yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng”. Ca sĩ Hồ Lệ Thu nghẹn ngào: “Thương em. Hãy an yên miền cực lạc em gái nhỏ”. Sao Việt bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của Phương Trang - Ảnh: FB Được biết, tang lễ của nữ diễn viên sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Ngày 15/2, linh cữu sẽ được đưa đến Thánh đường Giáo xứ Tân Định, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Lê Phương đau xót báo tin người thân qua đời, sao Việt vào chia buồn Diễn viên Lê Phương vô cùng đau lòng khi ông ngoại qua đời. Cô nhắn gửi những lời cuối cùng đến người ông kính yêu trên trang cá nhân.

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