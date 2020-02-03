Thoại Mỹ xót xa với hình ảnh cuối cùng của NS Chiêu Hùng trước khi qua đời ở tuổi 55

Hậu trường 03/02/2020 11:38

Trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ xúc động khi viết về nghệ sĩ Chiêu Hùng. Cô vẫn chưa thể tin rằng người anh thân thiết trong nghề đã vĩnh biệt cõi trần.

Trưa 2/2, nghệ sĩ Chiêu Hùng đột ngột qua đời trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và khán giả. Nam nghệ sĩ cải lương vĩnh biệt cõi trần sau 2 ngày nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi.

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Nghệ sĩ Chiêu Hùng được đưa đi cấp cứu khi đang chúc Tết ở nhà người quen và mất sau đó 2 ngày - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ xúc động đăng tải lại loạt khoảnh khắc trước lúc mất của đàn anh. Cô cho biết, vào mùng 3 Tết, NSƯT Chiêu Hùng vẫn rất khỏe mạnh và đến họp mặt đồng nghiệp.

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Thoại Mỹ chưa thể tin vào sự thật đau lòng - Ảnh: FB
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Mùng 3 Tết, cố nghệ sĩ vẫn rất khỏe khoắn khi tụ họp bạn bè ngày đầu năm - Ảnh: FB

"Mùng 3 Tết 2020 đây mà... Mỹ không thể nào tin được đây là cuộc vui cuối cùng của anh chị em cùng NSƯT Chiêu Hùng. Một người anh thật dễ thương, hiền lành luôn sống chan hòa cùng đồng nghiệp và bạn hữu, cách nói chuyện duyên dáng, pha trò của anh mỗi khi gặp nhau không ai nhịn cười được... vậy mà anh đã bỏ bạn bè người thân ra đi đột ngột với chứng bệnh nhồi máu cơ tim, mặc dù bác sĩ, gia đình, bạn bè hết lòng giành lại sự sống cho anh... Đời thật vô thường quá đau xót... Ra đi thanh thản anh nhé", nghệ sĩ Thoại Mỹ xúc động viết.

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Một số hình ảnh khác được Thoại Mỹ đăng tải khi đi chúc Tết cùng đàn anh vào mùng 2 Tết - Ảnh: FB

Lễ tang của nghệ sĩ Chiêu Hùng đang được cử hành tại nhà riêng. Đến ngày 5/2, linh cữu sẽ được gia đình đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.

Sau 2 ngày nhập viện, nghệ sĩ Chiêu Hùng đột ngột qua đời ở tuổi 55

Sau 2 ngày nhập viện, nghệ sĩ Chiêu Hùng đột ngột qua đời ở tuổi 55

Nghệ sĩ Chiêu Hùng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào trưa nay (2/2) sau ít ngày nhập viện vì bệnh nhồi máu cơ tim.

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