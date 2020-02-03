Trưa 2/2, nghệ sĩ Chiêu Hùng đột ngột qua đời trong sự tiếc thương của đồng nghiệp và khán giả. Nam nghệ sĩ cải lương vĩnh biệt cõi trần sau 2 ngày nhập viện vì bị nhồi máu cơ tim, hưởng dương 55 tuổi.

Nghệ sĩ Chiêu Hùng được đưa đi cấp cứu khi đang chúc Tết ở nhà người quen và mất sau đó 2 ngày - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, NSƯT Thoại Mỹ xúc động đăng tải lại loạt khoảnh khắc trước lúc mất của đàn anh. Cô cho biết, vào mùng 3 Tết, NSƯT Chiêu Hùng vẫn rất khỏe mạnh và đến họp mặt đồng nghiệp.