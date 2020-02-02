Kim Tử Long, Thoại Mỹ và nhiều sao Việt cùng nhau chung tay giúp đỡ, kêu gọi người hảo tâm đóng góp tiền giúp nghệ sĩ Chiêu Hùng vượt qua cơn bạo bệnh.
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Theo thông tin được đăng tải, nghệ sĩ Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim và ngất xỉu khi đi chúc Tết tại nhà một người bạn vào mùng 7 Tết. Hiện nam nghệ sĩ đang hôn mê và được theo dõi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thoại Mỹ kêu gọi mọi người giúp đỡ: "Nhận được tin báo NSƯT Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim đang nguy kịch. Gia đình anh đang cần sự giúp đỡ để cứu anh qua cơn bạo bệnh này. Số tiền cần để phẫu thuật là 200 triệu đồng. Thoại Mỹ rất mong được các nghệ sĩ đồng nghiệp, khán giả đã từng yêu mến các vai diễn hay của kép đẹp Chiêu Hùng trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, Sông Bé 2… hãy giúp đỡ anh".
Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Anh là kép hát nổi tiếng cùng thời với Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm... và là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích cải lương. Tuy nhiên, sau khi loại hình nghệ thuật này thoái trào, nam nghệ sĩ gần như vắng bóng trên sân khấu.