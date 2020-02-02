Nghệ sĩ Chiêu Hùng nguy kịch vì nhồi máu cơ tim ngay mùng 7 Tết, sao Việt kêu gọi giúp đỡ

Hậu trường 02/02/2020 11:30

Kim Tử Long, Thoại Mỹ và nhiều sao Việt cùng nhau chung tay giúp đỡ, kêu gọi người hảo tâm đóng góp tiền giúp nghệ sĩ Chiêu Hùng vượt qua cơn bạo bệnh.

Theo thông tin được đăng tải, nghệ sĩ Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim và ngất xỉu khi đi chúc Tết tại nhà một người bạn vào mùng 7 Tết. Hiện nam nghệ sĩ đang hôn mê và được theo dõi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

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Hiện nghệ sĩ Chiêu Hùng vẫn trong cơn nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Thoại Mỹ kêu gọi mọi người giúp đỡ: "Nhận được tin báo NSƯT Chiêu Hùng bị nhồi máu cơ tim đang nguy kịch. Gia đình anh đang cần sự giúp đỡ để cứu anh qua cơn bạo bệnh này. Số tiền cần để phẫu thuật là 200 triệu đồng. Thoại Mỹ rất mong được các nghệ sĩ đồng nghiệp, khán giả đã từng yêu mến các vai diễn hay của kép đẹp Chiêu Hùng trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai, Sông Bé 2… hãy giúp đỡ anh".

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NSƯT Thoại Mỹ kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ đồng nghiệp qua cơn nguy khốn - Ảnh: FB
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Nghệ sĩ Kim Tử Long quay clip cầu mong mọi người góp tiền giúp nghệ sĩ Chiêu Hùng giành giật sự sống - Ảnh: FB
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Nghệ sĩ Ngân Quỳnh, Minh Nhí, Ngọc Huyền, Hữu Quốc... đã chung tay giúp đỡ và kêu gọi hỗ trợ - Ảnh: FB

Nghệ sĩ cải lương Chiêu Hùng tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1965 tại Cần Thơ. Anh là kép hát nổi tiếng cùng thời với Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm... và là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích cải lương. Tuy nhiên, sau khi loại hình nghệ thuật này thoái trào, nam nghệ sĩ gần như vắng bóng trên sân khấu.

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Từ khóa:   Chiêu Hùng Thoại Mỹ NSƯT Chiêu Hùng

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