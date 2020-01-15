Sau chuyến du lịch cùng con gái, Mai Phương khiến fan lo lắng khi bất ngờ nhập viện

Hậu trường 15/01/2020 11:22

Nhiều người không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên Mai Phương khi cô phải đón sinh nhật tuổi 35 trong bệnh viện.

Mới đây, loạt hình ảnh nữ diễn viên Mai Phương đón sinh nhật trong bệnh viện cùng hội bạn thân được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, một người bạn của Mai Phương đã chia sẻ loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật mẹ Lavie, tuổi 18 luôn yêu đời mạnh mẽ và sớm ra viện để về với vòng tay khởi nghiệp của gia đình”.

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Bạn bè cùng nhau mừng sinh nhật Mai Phương - Ảnh: FB
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Sinh nhật tuổi 35 đầy ý nghĩa của nữ diễn viên bên những người thân yêu - Ảnh: FB

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Mai Phương bất ngờ nhập viện sau chuyến du lịch Hàn Quốc và Thái Lan cùng con gái Lavie - Ảnh: FB

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Nụ cười hạnh phúc của Mai Phương - Ảnh: FB
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Bạn bè thân thiết của nữ diễn viên có mặt để cùng cô đón tuổi mới - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bạn bè của Mai Phương đã chuẩn bị đầy đủ quà và bánh kem để mừng sinh nhật cô ngay tại phòng bệnh. Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc trước tình cảm ấm áp từ những người yêu thương.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật Mai Phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên: “Cho em hỏi thăm sức khỏe chị Phương”, “Chị ơi, chị có sao không ạ?”, “Chúc mừng sinh nhật người chị nha, chúc chị mau khỏe”, “Nhìn chị Mai Phương thương quá chị ơi... Happy birthday chị”…

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Cư dân mạng gửi lời động viên và chúc Mai Phương mau hồi phục sức khỏe - Ảnh: FB

Trước đó vào tháng 9/2019, do tình trạng bệnh chuyển biến xấu, Mai Phương đã nhập viện để theo dõi. Thậm chí, nữ diễn viên phải dùng máy trợ thở vì hô hấp khó khăn. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của cô đã dần hồi phục và chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Từng phải dùng máy thở vì bệnh tình trở nặng, sức khỏe Mai Phương giờ ra sao?

Từng phải dùng máy thở vì bệnh tình trở nặng, sức khỏe Mai Phương giờ ra sao?

Hiện diễn viên Mai Phương vẫn đang trong thời gian điều trị ung thư. Tuy nhiên, sức khỏe của cô đã ổn định hơn và có thể cùng con gái đi du lịch nhiều nơi.

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