Nguyện ước duy nhất của Mai Phương khi đang chống chọi với bệnh ung thư, ai đọc cũng xót xa

Hậu trường 19/10/2019 11:40

Dòng chia sẻ mới đây của diễn viên Mai Phương trên trang cá nhân chạm đến trái tim của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau hơn 1 năm điều trị bệnh ung thư, diễn viên Mai Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước tình cảm của mọi người, bà mẹ đơn thân cố gắng giữ tinh thần thật tốt và mạnh mẽ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

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Mai Phương dành nhiều thời gian hơn cho con gái Lavie sau khi phát hiện bệnh - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diễn viên phim Những thiên thần áo trắng thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng khi đăng tải hình ảnh bên con gái. Cô còn chia sẻ về nguyện ước lớn nhất của bản thân hiện tại.

"Khi tất cả mọi người hỏi tôi đang muốn điều gì nhất, tôi đều trả lời là mình luôn muốn được bình an. Tôi chỉ cần sự bình an thôi", Mai Phương chia sẻ.

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Ước nguyện duy nhất của Mai Phương lúc này là được bình an bên con gái nhỏ - Ảnh: FB

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Mọi người cùng nhau cầu chúc cho cô sớm vượt qua bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng tâm sự xúc động của bà mẹ trẻ nhận được sự đồng cảm của mọi người. Dưới bài viết, vô số lời cầu chúc bình an được gửi đến Mai Phương và bé Lavie.

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Ốc Thanh Vân là người luôn đồng hành cùng cô lúc bệnh tật - Ảnh: FB

Mai Phương được phát hiện mắc bệnh ung thư vào giữa năm 2018. Hơn 1 năm qua, cô vẫn tích cực điều trị và tình hình sức khỏe chuyển biến tốt. Thế nhưng cách đây không lâu, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ tiết lộ chuyện Mai Phương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy yếu, khó thở. May mắn là hiện tại, sức khỏe của bà mẹ một con đã ổn định và được về nhà.

Bất ngờ với nhan sắc của diễn viên Mai Phương sau khi xuất viện, tươi tắn như hoa

Bất ngờ với nhan sắc của diễn viên Mai Phương sau khi xuất viện, tươi tắn như hoa

Sau hơn 2 tuần nhập viện, diễn viên Mai Phương đã khỏe khoắn trở lại. Cô ăn mặc xinh đẹp, rạng rỡ cùng đàn chị Ốc Thanh Vân đi xem phim.

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Từ khóa:   Mai Phương bé Lavie Mai Phương bị ung thư

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