Nhớ lại thời gian Mai Phương còn khỏe mạnh, Ốc Thanh Vân rưng rưng tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn em

MC Ốc Thanh Vân cho biết, diễn viên Mai Phương vẫn tỉnh táo sau nhiều ngày nhập viện vì bệnh ung thư chuyển biến xấu.

2 ngày qua, nhiều sao Việt chia sẻ hình ảnh nô nức đi cúng Tổ nghề sân khấu. Dù bận rộn nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn dành thời gian đến thắp hương và dâng lễ lên bàn thờ Tổ bày tỏ lòng thành kính. Đang bận công tác ở nước ngoài, MC Ốc Thanh Vân cũng hướng về ngày lễ lớn của ngành sân khấu và khấn nguyện từ phương xa.

Dòng tâm sự xúc động của Ốc Thanh Vân trong ngày giỗ Tổ - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, cô nhắc lại kỷ niệm với diễn viên Mai Phương nhiều năm trước khi đàn em còn khỏe mạnh: "Đúng 10 năm trước này em yêu Phan Thị Mai Phương, trước lúc này và nhiều năm sau đó cuộc sống của chị em mình chỉ loanh quanh sân khấu. Thoại tuồng, tập, chạy vở, phúc khảo, diễn... cứ như vậy mỗi đêm. Rồi KaLaKao, Lavie ra đời, chị em mình phải làm thêm nhiều việc. Nhưng đi đâu làm gì thì sân khấu vẫn là nơi ấp ôm nhiều nhất đúng không em. Sân khấu Kịch Hồng Vân - hai chi nhánh Phú Nhuận và Superbowl. Ốc đã có 15 năm tại đây, em nhớ nhiều, chị yêu Hồng Vân".

Cô chia sẻ ảnh chụp với Mai Phương nhiều năm trước, lúc đàn em chưa mắc bệnh hiểm nghèo - Ảnh: FB Từ Nhật, Ốc Thanh Vân xin Tổ nghề che chở cho Mai Phương, giúp đàn em vượt qua bệnh hiểm nghèo. Bên cạnh đó, bà mẹ ba con còn tiết lộ thêm về tình trạng sức khỏe của Mai Phương. Sau 1 tuần nhập viện, bà mẹ đơn thân vẫn tỉnh táo và đang được các bác sĩ tận tâm điều trị. "Hôm nay giỗ Tổ sân khấu, hai chị em con, đứa đi làm bên Nhật, đứa nằm trong bệnh viện. Không thể được quỳ xuống thắp nhang khấn Tổ. Con xin kính lạy Tổ từ xa, xin Tổ luôn soi chiếu cho chúng con. Cho em con qua cơn hoạn nạn này. Hôm nay chị có đi đến Đền Asakusa, chị cầu nguyện cho em. Em ơi, về chị vào với em liền, nha em. Phương vẫn tỉnh táo, xin trấn an tinh thần của những người quan tâm. Mọi việc trông chờ vào mọi người ở nhà, cả nhà cố gắng nhé! Tổ che chở cho em. Trời Phật che chở cho em. Mọi người cầu nguyện cho em", Ốc Thanh Vân nghẹn ngào. Hồng Vân, Đại Nghĩa, Cát Tường... và nhiều đồng nghiệp cầu cho Mai Phương nhanh hồi phục - Ảnh: FB Dưới bài viết, đông đảo người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt như Hồng Vân, Đại Nghĩa, Cát Tường... đã gửi lời chúc bình an đến Mai Phương, mong cô sớm khỏe lại.

Sau 1 tuần nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu, Mai Phương ngủ ít và khó thở, phải hỗ trợ bằng máy Theo một số thông tin được đăng tải vài giờ qua, hiện sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn những ngày đầu nhập viện. Tuy nhiên, cô vẫn khó thở.

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