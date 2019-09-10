Sau 1 năm điều trị bệnh ung thư, những ngày gần đây sức khỏe của diễn viên Mai Phương có nhiều chuyển biến xấu phải nhập viện điều trị. Cô đang nằm viện để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo phác đồ.

Sau nhiều ngày nhập viện, mới đây một người em của diễn viên phim Những thiên thần áo trắng đã tiết lộ trên Zing về tình trạng sức của Mai Phương những ngày qua: "Sáng nay, chị Phương đã ngồi dậy được và ăn một ít bánh canh. Dù rất mệt và đau đớn nhưng chị ấy vẫn cố gắng kiên cường chống chọi với bệnh tật và hợp tác với bác sĩ. Những ngày qua, chị Phương ngủ rất ít và khó thở, phải hỗ trợ bằng máy”.