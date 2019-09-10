Theo một số thông tin được đăng tải vài giờ qua, hiện sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn những ngày đầu nhập viện. Tuy nhiên, cô vẫn khó thở.
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Sau 1 năm điều trị bệnh ung thư, những ngày gần đây sức khỏe của diễn viên Mai Phương có nhiều chuyển biến xấu phải nhập viện điều trị. Cô đang nằm viện để các bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo phác đồ.
Sau nhiều ngày nhập viện, mới đây một người em của diễn viên phim Những thiên thần áo trắng đã tiết lộ trên Zing về tình trạng sức của Mai Phương những ngày qua: "Sáng nay, chị Phương đã ngồi dậy được và ăn một ít bánh canh. Dù rất mệt và đau đớn nhưng chị ấy vẫn cố gắng kiên cường chống chọi với bệnh tật và hợp tác với bác sĩ. Những ngày qua, chị Phương ngủ rất ít và khó thở, phải hỗ trợ bằng máy”.
Người này cũng cho biết thêm, hiện các bác sĩ vẫn chưa cung cấp cụ thể về tình trạng của Mai Phương, tuy nhiên vẫn chưa đến mức phải xạ trị hay hóa trị.
Trước đó, MC Ốc Thanh Vân đã đăng tải lên trang cá nhân dòng thông báo về bệnh tình của đàn em thân thiết. Theo đó, bà mẹ đơn thân nhập viện vì cơ thể có nhiều chuyển biến không tốt: "Lúc Phương mệt thì thiếp đi, nhưng lúc đỡ xíu thì lại hay bật các chương trình để xem, hoặc nghe nhạc. Vì các bác sĩ vẫn còn hội chẩn, để tìm phương án điều trị tốt nhất, nên chưa có kết luận cuối cùng. Mọi thông tin đều chưa chính xác". Cô cũng khuyên mọi người không nên vào thăm vì bác sĩ không cho phép.
Hiện mọi tin tức về tình trạng sức khỏe của Mai Phương đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Mọi người hi vọng cô sớm bình phục để có thể chăm sóc bé Lavie.