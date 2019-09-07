Phùng Ngọc Huy nhận 'gạch đá' vì vô tâm với Mai Phương, Ốc Thanh Vân vội thanh minh và tiết lộ điều bất ngờ

Hậu trường 07/09/2019 14:36

MC Ốc Thanh Vân lên tiếng thanh minh hộ Phùng Ngọc Huy khi nam ca sĩ bị dân mạng chỉ trích vì không về thăm Mai Phương suốt 1 năm cô điều trị ung thư.

Những ngày qua, dư luận xót xa trước thông tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện vì bệnh ung thư có nhiều chuyển biến xấu. Để trấn an người hâm mộ, MC Ốc Thanh Vân đã viết dòng thông báo nói về tình trạng sức khỏe của đàn em.

Theo chia sẻ, diễn viên phim Những thiên thần áo trắng đã nhập viện được vài ngày vì cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu không tốt. Hiện các y bác sĩ đang tiến hành kiểm tra và đưa ra phương án điều trị mới cho Mai Phương.

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Thông báo của Ốc Thanh Vân về tình trạng sức khỏe của Mai Phương - Ảnh: FB

Ngay dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận lo lắng, hỏi thăm sức khỏe của bà mẹ đơn thân. Trong số này có bạn trai cũ của cô - Phùng Ngọc Huy. Anh tỏ ra bất ngờ và để lại bình luận: "Có sao không vậy Ốc?".

Tuy nhiên, lời hỏi thăm của nam ca sĩ đã gây ra tranh cãi dữ dội. Ngoài những bình luận khuyên anh nên về nước chăm sóc bé Lavie và thăm tình cũ, nhiều người "ném đá" vì cho rằng câu hỏi quá vô tâm.

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Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có một cô con gái nhỏ tên Lavie - Ảnh: Internet

Trước vô số bình luận chỉ trích Phùng Ngọc Huy, mới đây Ốc Thanh Vân đã lên tiếng giải thích. Bà mẹ ba con tiết lộ, thực ra bố đẻ của Lavie có nhắn tin riêng cho cô để thăm hỏi sức khỏe của Mai Phương. Ốc Thanh Vân cho biết thêm, thực ra Phùng Ngọc Huy không thể về nước là vì trục trặc giấy tờ và khoảng cách địa lý quá xa xôi.

"Huy có nhắn tin riêng với Ốc. Bạn ấy muốn về cũng không thể về được đâu các bạn ạ. Kẹt giấy tờ, nước Mỹ xa xôi quá. Thôi, chuyện này ai cũng khổ. Thương nhất là con gái Lavie, đứa trẻ cần có cha mẹ hoặc ít nhất có một trong hai. Cả nhà cầu nguyện cho Mai Phương nhé”, Ốc Thanh Vân cho biết.

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Ốc Thanh Vân giải vây giúp Phùng Ngọc Huy giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận - Ảnh: FB

Mai Phương được phát hiện mắc bệnh ung thư vào giữa năm 2018. Thời điểm này, cô đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các nghệ sĩ và mạnh thường quân. Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy cũng tham gia quyên góp giúp Mai Phương và con gái trong giai đoạn khó khăn.

Phản ứng của Phùng Ngọc Huy khi nghe tin Mai Phương nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu

Phản ứng của Phùng Ngọc Huy khi nghe tin Mai Phương nhập viện vì bệnh chuyển biến xấu

Rất đông nghệ sĩ Việt và người hâm mộ lo lắng, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của diễn viên Mai Phương. Động thái của Phùng Ngọc Huy cũng được người hâm mộ chú ý.

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Từ khóa:   Ốc Thanh Vân Mai Phương Phùng Ngọc Huy

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