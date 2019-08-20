Mai Phương tổ chức sinh nhật cho con gái, Phùng Ngọc Huy phản ứng bất ngờ

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn. Cô vừa tổ chức cho con gái cưng buổi tiệc sinh nhật ấm cúng.
- Sau 1 năm trị ung thư, hiện Mai Phương tốn mỗi tháng 300 triệu tiền thuốc
- Mai Phương mừng sinh nhật con gái sớm hơn 3 tháng không phải do bệnh trở nặng mà bởi điều này
Trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật bé Lavie. Có mặt trong ngày đặc biệt của con gái cưng, diễn viên Mai Phương đã có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ bên gia đình Ốc Thanh Vân.
MC Ốc Thanh Vân chúc mừng con gái Mai Phương thêm tuổi mới: "Chúc mừng sinh nhật con gái Lavie của mẹ Mai Phương. Sinh nhật thật trọn vẹn vì mẹ khỏe, con vui.
Nguyên đội khách mời nhí đi học về mặc đồng phục, vào quán mới đổi xiêm y. (Hôm nay cũng là sinh nhật của bà ngoại Lavie và chú hề bong bóng luôn).
Ảnh đẹp mẹ Mai Phương sẽ khoe sau nha. Mẹ Ốc có nhiêu đây up trước. Chúc mừng sinh nhật con gái Phùng Ngọc Thiên Như! Chúc con lớn nhanh, ngoan ngoãn, xinh đẹp và giỏi giang như mẹ con nhé!".
Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc mừng đến bé Lavie. Đặc biệt ở phần bình luận, Phùng Ngọc Huy cũng gửi đến con gái lời yêu thương: "Nhìn Lavie thấy cưng quá ah... Happy Birthday con gái". Có thể thấy, dù đang ở Mỹ nhưng nam ca sĩ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho bé Lavie và tình cũ Mai Phương.
Sau hơn 1 năm điều trị ung thư, sức khỏe của bà mẹ đơn thân Mai Phương đã ổn định hơn rất nhiều. Nhiều người nhận xét cô ngày càng rạng rỡ, tươi trẻ.