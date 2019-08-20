Mai Phương tổ chức sinh nhật cho con gái, Phùng Ngọc Huy phản ứng bất ngờ

Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn. Cô vừa tổ chức cho con gái cưng buổi tiệc sinh nhật ấm cúng.

Trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh trong tiệc sinh nhật bé Lavie. Có mặt trong ngày đặc biệt của con gái cưng, diễn viên Mai Phương đã có những khoảnh khắc vô cùng vui vẻ bên gia đình Ốc Thanh Vân.

Xúc động hình ảnh Mai Phương tổ chức sinh nhật ấm áp cho con gái dù đang mắc bệnh ung thư - Ảnh: FB

Buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ- Ảnh: FB

MC Ốc Thanh Vân chúc mừng con gái Mai Phương thêm tuổi mới: "Chúc mừng sinh nhật con gái Lavie của mẹ Mai Phương. Sinh nhật thật trọn vẹn vì mẹ khỏe, con vui.

Nguyên đội khách mời nhí đi học về mặc đồng phục, vào quán mới đổi xiêm y. (Hôm nay cũng là sinh nhật của bà ngoại Lavie và chú hề bong bóng luôn).

Ảnh đẹp mẹ Mai Phương sẽ khoe sau nha. Mẹ Ốc có nhiêu đây up trước. Chúc mừng sinh nhật con gái Phùng Ngọc Thiên Như! Chúc con lớn nhanh, ngoan ngoãn, xinh đẹp và giỏi giang như mẹ con nhé!".

Gia đình Ốc Thanh Vân góp mặt trong buổi tiệc chúc mừng bé Lavie thêm tuổi mới - Ảnh: FB

Nữ MC là người luôn bên cạnh giúp đỡ đàn em suốt thời gian bạo bệnh - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi lời chúc mừng đến bé Lavie. Đặc biệt ở phần bình luận, Phùng Ngọc Huy cũng gửi đến con gái lời yêu thương: "Nhìn Lavie thấy cưng quá ah... Happy Birthday con gái". Có thể thấy, dù đang ở Mỹ nhưng nam ca sĩ vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho bé Lavie và tình cũ Mai Phương.

Phùng Ngọc Huy gửi lời chúc mừng con gái dù đang ở xa - Ảnh: FB

Sau hơn 1 năm điều trị ung thư, sức khỏe của bà mẹ đơn thân Mai Phương đã ổn định hơn rất nhiều. Nhiều người nhận xét cô ngày càng rạng rỡ, tươi trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-phuong-to-chuc-sinh-nhat-cho-con-gai-phung-ngoc-huy-phan-ung-bat-ngo-335019.html