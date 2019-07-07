Sau 1 năm trị ung thư, hiện Mai Phương tốn mỗi tháng 300 triệu tiền thuốc

Hậu trường 07/07/2019 16:06

Diễn viên Mai Phương tâm sự, cô gặp không ít áp lực đặc biệt về kinh tế khi mỗi tháng tốn 300 triệu để trị bệnh.

Khoảng giữa năm 2018, thông tin diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư khiến nhiều người bàng hoàng. Rất đông nghệ sĩ và khán giả đã quyên góp tiền, giúp bà mẹ đơn thân có thêm kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo. Sau 1 năm trị bệnh, Mai Phương nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, động viên của khán giả gần xa. Hiện tại, sức khỏe của cô đã dần ổn định, thích ứng thuốc tốt và tế bào ung thư đã không còn di căn. Tuy nhiên vì bệnh diễn biến khó lường, Mai Phương không dám chắc chắn điều gì sẽ đến với mình trong tương lai.

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Sau 1 năm mang trong mình căn bệnh ung thư, sức khỏe Mai Phương đã tiến triển tốt hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đã có những chia sẻ chân thành về tình hình điều trị. Theo đó, cô đã ngưng xạ trị và chuyển sang dùng thuốc, tuy nhiên số tiền bỏ ra lại rất cao, gấp 10 lần so với bình thường. Mỗi tháng Mai Phương tiêu tốn khoảng 300 triệu tiền trị bệnh, đây là một trong những nỗi bận tâm lớn của cô hiện tại.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe trên Vietnamnet, cô cho biết: "Tôi cũng bị một số tác dụng phụ như da nổi mụn, rụng tóc, mặt cũng thường xuyên bị sưng... Ngoài ra, tôi phải hết sức cẩn thận nhằm tránh bị té ngã, gãy xương sẽ không lành".

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Diễn viên Mai Phương nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp để có thêm kinh phí chữa bệnh - Ảnh: FBNV

Vì sức khỏe, Mai Phương không thể tham gia đóng phim để kiếm thêm thu nhập. Nhưng may mắn, cô được đồng nghiệp yêu mến giới thiệu đến các bầu show tham gia các hoạt động phù hợp. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng livestream bán hàng để trang trải cuộc sống.

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Cô nhận được một số lời mời tham gia những hoạt động vừa sức - Ảnh: FBNV

Về mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy, Mai Phương cho biết cả hai xem nhau như bạn bè. Cả hai vẫn chia sẻ, động viên và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi cần.

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Nữ diễn viên đi du lịch cùng con gái cưng sau thời gian trị bệnh - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Mai Phương muốn dành nhiều thời gian bên cạnh chăm sóc con gái. Những tháng gần đây, cô đã cùng bé Lavie đi du lịch nhiều nơi, lưu giữ những ký ức đẹp bên nhau. 

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Nữ diễn viên gây bất ngờ khi khoe vòng một "khủng" trong bộ đầm dạ hội lộng lẫy.

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