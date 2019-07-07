Khoảng giữa năm 2018, thông tin diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư khiến nhiều người bàng hoàng. Rất đông nghệ sĩ và khán giả đã quyên góp tiền, giúp bà mẹ đơn thân có thêm kinh phí chữa bệnh hiểm nghèo. Sau 1 năm trị bệnh, Mai Phương nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, động viên của khán giả gần xa. Hiện tại, sức khỏe của cô đã dần ổn định, thích ứng thuốc tốt và tế bào ung thư đã không còn di căn. Tuy nhiên vì bệnh diễn biến khó lường, Mai Phương không dám chắc chắn điều gì sẽ đến với mình trong tương lai.

Sau 1 năm mang trong mình căn bệnh ung thư, sức khỏe Mai Phương đã tiến triển tốt hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng đã có những chia sẻ chân thành về tình hình điều trị. Theo đó, cô đã ngưng xạ trị và chuyển sang dùng thuốc, tuy nhiên số tiền bỏ ra lại rất cao, gấp 10 lần so với bình thường. Mỗi tháng Mai Phương tiêu tốn khoảng 300 triệu tiền trị bệnh, đây là một trong những nỗi bận tâm lớn của cô hiện tại.